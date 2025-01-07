На перекрестке в Ленинском районе Перми второй день продолжается потоп

В Перми рядом с перекрестком ул. Матросова и Екатерининской заметили потоп. Вода затопила улицу, прохожие долго раздумывают, прежде чем перейти улицу, пишет читатель Properm.ru. По словам мужчины, потоп наблюдается второй день подряд. При этом специалистов коммунальных служб, которые бы работали на месте, не видно.