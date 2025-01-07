На перекрестке в Ленинском районе Перми второй день продолжается потоп

Posted 7 января, 09:35
Published 7 января, 09:35
Modified 7 января, 09:35
Updated 7 января, 09:35
В Перми рядом с перекрестком ул. Матросова и Екатерининской заметили потоп. Вода затопила улицу, прохожие долго раздумывают, прежде чем перейти улицу, пишет читатель Properm.ru. По словам мужчины, потоп наблюдается второй день подряд. При этом специалистов коммунальных служб, которые бы работали на месте, не видно.
В пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье» ответили на запрос корреспондента Properm.ru, что утечка произошла не на сетях «Новогора». Бригада выезжала к месту потопа вчера, 6 января, и обследовала участок. Информация передана в соответствующие службы.