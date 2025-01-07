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Posted 7 января, 14:50

Published 7 января, 14:50

Modified 7 января, 14:50

Updated 7 января, 14:50

В Нытвенском округе 8 января простятся с погибшим участником СВО

На СВО погиб командир мотострелковой роты из Нытвенского округа

7 января 2025, 14:50
Фото: пресс-служба администрации Нытвенского городского округа; 1MI.

В Нытвенском округе 8 января простятся с погибшим участником СВО

Сюжет
Военная операция на Украине
Спецоперация длится с 24 февраля 2022 года.

В ходе СВО погиб житель Нытвенского округа Эдуард Скрипов. Будучи младшим лейтенантом, он служил командиром мотострелковой роты. 28 декабря мужчина погиб во время выполнения боевой задачи.

Прощание с участником СВО состоится завтра, 8 января, в поселке Уральский. Как сообщает пресс-служба администрации Нытвенского округа, церемония начнется в 10:00 во Дворце культуры и спорта (ул. Набережная, 23), а гражданская панихида — в 11:00. Власти выражают соболезнования родным и близким Эдуарда Скрипова. При этом каких-либо подробностей о гражданской жизни погибшего не приводится.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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