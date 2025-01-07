На СВО погиб командир мотострелковой роты из Нытвенского округа

Прощание с участником СВО состоится завтра, 8 января, в поселке Уральский. Как сообщает пресс-служба администрации Нытвенского округа, церемония начнется в 10:00 во Дворце культуры и спорта (ул. Набережная, 23), а гражданская панихида — в 11:00. Власти выражают соболезнования родным и близким Эдуарда Скрипова. При этом каких-либо подробностей о гражданской жизни погибшего не приводится.