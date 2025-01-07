Пермяки пожаловались на заражение сальмонеллезом после еды из сети пекарен

Posted 7 января, 16:23
Published 7 января, 16:23
Modified 7 января, 16:25
Updated 7 января, 16:25
В Перми зарегистрированы случаи заражения острыми кишечными инфекциями в новогодние праздники, в период с 30 декабря 2024 года. Пострадавшие говорят, что заболели после того, как поели готовые блюда из сети пекарен «Хлебница» (ИП Гагарина Ю.В.). По предварительной информации, у пермяков выделен возбудитель сальмонеллеза.
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю немедленно начало проводить санитарно-эпидемиологическое расследование. Проведен отбор проб воды, пищевых продуктов и сырья, а также обследованы работавшие в пекарнях сотрудники. В итоге были выявлены нарушения санитарного законодательства такие как несоблюдение поточности технологического процесса и нарушение маркировки инвентаря.
В результате деятельность трех пекарен «Хлебница» и заготовочного цеха по решению районных судов Перми приостановлена на сроки от 30 до 90 суток. Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, ситуация находится на контроле ведомства. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.