Пермяки пожаловались на заражение сальмонеллезом после еды из сети пекарен

В Перми зарегистрированы случаи заражения острыми кишечными инфекциями в новогодние праздники, в период с 30 декабря 2024 года. Пострадавшие говорят, что заболели после того, как поели готовые блюда из сети пекарен «Хлебница» (ИП Гагарина Ю.В.). По предварительной информации, у пермяков выделен возбудитель сальмонеллеза.