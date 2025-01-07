Первый этап Чемпионата России по авторалли на этой неделе стартует в Барде

Posted 7 января, 12:58
Published 7 января, 12:58
Modified 7 января, 12:58
Updated 7 января, 12:58
В селе Барда в Пермском крае состоится первый этап Чемпионата России по авторалли. Гонка пройдет с 10 по 12 января текущего года. Общая протяженность специальных участков гонки составит 120 км. Для проведения соревнований будут временно перекрыты трассы общего пользования.
Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, за победу будут соревноваться 50 экипажей. Среди участников заявлены как обладатели титулов прошлых лет, так и новые гонщики. Пермский край на Чемпионате России по авторалли представит тандем Владимира Романченко и Евгения Ротенберга. Прикамье впервые даст старт новому сезону главного турнира всей страны. Авторалли всероссийского уровня проходит в регионе во второй раз.
Торжественное открытие соревнований пройдет в пятницу, 10 января, в 20:00, на площади Победы, после квалификационных заездов. Первый этап Чемпионата России начнется в субботу, 11 января, в 13:15 с ул. Комсомольская, 8. А 12 января гонки стартуют в 10:00.