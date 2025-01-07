Первый этап Чемпионата России по авторалли на этой неделе стартует в Барде

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, за победу будут соревноваться 50 экипажей. Среди участников заявлены как обладатели титулов прошлых лет, так и новые гонщики. Пермский край на Чемпионате России по авторалли представит тандем Владимира Романченко и Евгения Ротенберга. Прикамье впервые даст старт новому сезону главного турнира всей страны. Авторалли всероссийского уровня проходит в регионе во второй раз.