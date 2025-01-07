Прокуратура заинтересовалась пожаром с двумя погибшими людьми в Краснокамске

Posted 7 января, 07:50
Published 7 января, 07:50
Modified 7 января, 07:50
Updated 7 января, 07:50
Прокуратура взяла на контроль процессуальную проверку, проводимую правоохранительными органами по факту гибели людей на пожаре в Краснокамске.
Сегодня утром, 7 января, в многоквартирном жилом доме в одной из квартир вспыхнул пожар. Он унес жизни мужчины и женщины, сообщали ранее в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Прикамья, надзорный орган также контролирует установление обстоятельств гибели людей.
К сожалению, это не первый случай гибели людей при пожарах в новогодние выходные в нашем регионе. Вечером 4 января в Добрянке в своей квартире погиб мужчина. По предварительным данным, он уснул, не потушив сигарету.