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Posted 7 января, 07:50

Published 7 января, 07:50

Modified 7 января, 07:50

Updated 7 января, 07:50

Прокуратура взяла на контроль проверку пожара с двумя погибшими в Прикамье

Прокуратура заинтересовалась пожаром с двумя погибшими людьми в Краснокамске

7 января 2025, 07:50
Фото: пресс-служба МЧС России.

Прокуратура взяла на контроль проверку пожара с двумя погибшими в Прикамье

Сюжет
Краснокамск
Обстоятельства гибели супружеской пары выясняются.

Прокуратура взяла на контроль процессуальную проверку, проводимую правоохранительными органами по факту гибели людей на пожаре в Краснокамске.

Сегодня утром, 7 января, в многоквартирном жилом доме в одной из квартир вспыхнул пожар. Он унес жизни мужчины и женщины, сообщали ранее в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Прикамья, надзорный орган также контролирует установление обстоятельств гибели людей.

К сожалению, это не первый случай гибели людей при пожарах в новогодние выходные в нашем регионе. Вечером 4 января в Добрянке в своей квартире погиб мужчина. По предварительным данным, он уснул, не потушив сигарету.

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#Происшествия#Пермь#Краснокамск#Пожар#Прокуратура
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