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Posted 7 января, 05:10

Published 7 января, 05:10

Modified 7 января, 05:19

Updated 7 января, 05:19

музей «Фридландские ворота»

Росавиация утвердила перечень субсидируемых рейсов из Перми на 2025 год

7 января 2025, 05:10
Фото: официальный сайт администрации Калининграда. музей «Фридландские ворота»

Утвержден перечень субсидируемых рейсов из Пермского края на 2025 год

Сюжет
Аэропорт
Власти сообщали, что в списке городов может оказаться Красноярск, но этого не произошло.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) завершило отбор субсидируемых маршрутов для Пермского края. Перечень направлений на 2025 год утвержден, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Субсидии направят на обеспечение авиарейсов из Перми в Усинск, Сургут, Самару, Тюмень, Новосибирск, Новый Уренгой, Нижневартовск, Махачкалу, Минеральные Воды, Калининград, Когалым, Волгоград и Казань. Расписание рейсов будет опубликовано в соцсетях и на сайте аэропорта «Пермь».

В середине декабря сообщалось, что субсидируемый рейс по направлению «Пермь — Красноярск» могут продлить на 2025 год. Он пользовался спросом у путешественников. Однако в утвержденном списке данного города нет.

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#Общество#Аэропорт#Пермь#Туризм#Большое савино#Минтранс#Путешествия#Авиарейсы
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