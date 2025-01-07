Росавиация утвердила перечень субсидируемых рейсов из Перми на 2025 год

Posted 7 января, 05:10
Published 7 января, 05:10
Modified 7 января, 05:19
Updated 7 января, 05:19
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) завершило отбор субсидируемых маршрутов для Пермского края. Перечень направлений на 2025 год утвержден, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
Субсидии направят на обеспечение авиарейсов из Перми в Усинск, Сургут, Самару, Тюмень, Новосибирск, Новый Уренгой, Нижневартовск, Махачкалу, Минеральные Воды, Калининград, Когалым, Волгоград и Казань. Расписание рейсов будет опубликовано в соцсетях и на сайте аэропорта «Пермь».
В середине декабря сообщалось, что субсидируемый рейс по направлению «Пермь — Красноярск» могут продлить на 2025 год. Он пользовался спросом у путешественников. Однако в утвержденном списке данного города нет.