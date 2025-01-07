Следователи проводят проверку после гибели мужчины на пожаре в Добрянке

Posted 7 января, 03:30
Published 7 января, 03:30
Modified 7 января, 03:30
Updated 7 января, 03:30
Следователи Следственного комитета России выясняют обстоятельства гибели мужчины во время пожара в Добрянке. Следственный отдел города проводит процессуальную проверку по факту обнаружения тела погибшего, сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.
Предварительно установлено, что трагедия произошла вечером 4 января текущего года в одной из квартир многоквартирного дома на ул. Энгельса. В жилье случился пожар, причиной которого стало неосторожное обращение с огнем. При тушении огня найдено тело мужчины — в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю рассказывали, что он закурил и уснул, не потушив сигарету.
Следователь осмотрел место происшествия, назначил необходимые судебные экспертизы для установления причин инцидента и гибели человека. По итогам проверки правоохранители примут процессуальное решение.