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Posted 7 января, 03:30

Published 7 января, 03:30

Modified 7 января, 03:30

Updated 7 января, 03:30

Следователи проверяют обстоятельства гибели мужчины на пожаре в Добрянке

Следователи проводят проверку после гибели мужчины на пожаре в Добрянке

7 января 2025, 03:30
Фото: Изображение Midjourney.

Следователи проверяют обстоятельства гибели мужчины на пожаре в Добрянке

Сюжет
Добрянка
Ранее сообщалось, что погибший уснул с зажженной сигаретой.

Следователи Следственного комитета России выясняют обстоятельства гибели мужчины во время пожара в Добрянке. Следственный отдел города проводит процессуальную проверку по факту обнаружения тела погибшего, сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

Предварительно установлено, что трагедия произошла вечером 4 января текущего года в одной из квартир многоквартирного дома на ул. Энгельса. В жилье случился пожар, причиной которого стало неосторожное обращение с огнем. При тушении огня найдено тело мужчины — в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю рассказывали, что он закурил и уснул, не потушив сигарету.

Следователь осмотрел место происшествия, назначил необходимые судебные экспертизы для установления причин инцидента и гибели человека. По итогам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

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