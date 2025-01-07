Следователи проводят проверку после гибели мужчины на пожаре в Добрянке

Предварительно установлено, что трагедия произошла вечером 4 января текущего года в одной из квартир многоквартирного дома на ул. Энгельса. В жилье случился пожар, причиной которого стало неосторожное обращение с огнем. При тушении огня найдено тело мужчины — в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю рассказывали, что он закурил и уснул, не потушив сигарету.