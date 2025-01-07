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Posted 7 января, 12:00

Published 7 января, 12:00

Modified 7 января, 12:00

Updated 7 января, 12:00

На объездной Краснокамска днем 7 января произошло ДТП с восемью пострадавшими

Три автомобиля столкнулись на объездной Краснокамска, пострадали дети

7 января 2025, 12:00
Фото: аварийно-спасательные формирования Краснокамского округа.

На объездной Краснокамска днем 7 января произошло ДТП с восемью пострадавшими

Сюжет
Дтп
Местные экстренные службы сообщают о восьми пострадавших.

На трассе Р-243 «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» (1 064 км объездная Краснокамска) сегодня днем случилось ДТП с восемью пострадавшими. В 12:06 на телефон единой дежурной диспетчерской службы Краснокамского округа поступил звонок об аварии.

Оказалось, что столкнулись три автомобиля — Opel Corsa, Omoda C5 и Ford Focus, На место выехали сотрудники аварийно-спасательных формирований и экстренные службы. В результате ДТП пострадали восемь человек, в их числе трое детей — 7-месячный мальчик и две 11-летних девочки. Все пострадавшие доставлены в Краснокамскую городскую больницу, сообщает в соцсети «ВКонтакте» управление гражданской защиты, экологии и природопользования Краснокамского городского округа.

Фото: аварийно-спасательные формирования Краснокамского округа

В полиции сообщили изданию 59.ru, что за рулем автомобиля Opel ехала 44-летняя женщина. Она выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Omoda с 38-летним водителем, а затем с Ford Focus под управлением 30-летнего мужчины. «Форд» ехал в попутном направлении.

Вчера поздним вечером ДТП с пятью пострадавшими случилось в Октябрьском районе. Предполагаемый виновник аварии совершил обгон, невзирая на запрет этого маневра.

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