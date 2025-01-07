Три автомобиля столкнулись на объездной Краснокамска, пострадали дети

Оказалось, что столкнулись три автомобиля — Opel Corsa, Omoda C5 и Ford Focus, На место выехали сотрудники аварийно-спасательных формирований и экстренные службы. В результате ДТП пострадали восемь человек, в их числе трое детей — 7-месячный мальчик и две 11-летних девочки. Все пострадавшие доставлены в Краснокамскую городскую больницу, сообщает в соцсети «ВКонтакте» управление гражданской защиты, экологии и природопользования Краснокамского городского округа.