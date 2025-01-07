В Октябрьском районе по вине водителя «Лады» пострадали пять человек. И он тоже

Posted 7 января, 03:00
Published 7 января, 03:00
Modified 7 января, 03:00
Updated 7 января, 03:00
Вчера, 6 января, в Октябрьском городском округе случилось ДТП, в котором пострадали пять человек. В 12:49 по трассе «Октябрьский — Леун» в направлении села Леун за рулем автомобиля Lada Vesta ехал 60-летний мужчина. По предварительной информации, на 23 километре водитель выехал на полосу встречного движения в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен». Там он столкнулся с Hyundai Accent под управлением 43-летнего мужчины.
Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края, в результате аварии пострадали оба водителя и три пассажира иномарки — 39-летняя женщина, а также девочки в возрасте 10 и 15 лет. Все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. Водитель «Лады» отказался от прохождения медосвидетельствования. В отношении него возбуждены материалы по ст. 12.24, ст. 12.26, ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего; выезд на полосу встречного движения). По факту инцидента проводится проверка, уточняются обстоятельства ДТП.
В ГАИ просят участников дорожного движения быть предельно внимательными во время движения, не совершать опасных маневров и соблюдать скоростной режим, а также пристегиваться ремнями безопасности.