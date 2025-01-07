В Октябрьском районе по вине водителя «Лады» пострадали пять человек. И он тоже

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края, в результате аварии пострадали оба водителя и три пассажира иномарки — 39-летняя женщина, а также девочки в возрасте 10 и 15 лет. Все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. Водитель «Лады» отказался от прохождения медосвидетельствования. В отношении него возбуждены материалы по ст. 12.24, ст. 12.26, ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего; выезд на полосу встречного движения). По факту инцидента проводится проверка, уточняются обстоятельства ДТП.