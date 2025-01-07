В пермском торговом центре состоится ночной новогодний забег

Posted 7 января, 08:15
Published 7 января, 08:15
Modified 7 января, 08:15
Updated 7 января, 08:15
В Перми состоится второй забег Дедов Морозов и Снегурочек. Мероприятие планируется провести в следующую пятницу, 17 января, в торгово-развлекательном центре «Планета». Свои силы в ночных соревнованиях смогут также испытать все желающие. Предварительно нужно зарегистрироваться на странице забега на сайте RussiaRunning не менее, чем за неделю до события, и внести взнос участника — он составляет от 1,3 тыс. рублей с человека. В соревнованиях могут участвовать дети в возрасте от четырех лет.
Дистанции будут разными, самые короткие из них — шопинг-забег на 650 м и детский забег на ту же дистанцию. Выдача стартовых пакетов начнется в 22:30, сам забег стартует после полуночи. Бежать предстоит по второму этажу торговой галереи, там, где обычно запрещено бегать. Участникам обещают вручить медали и подарки. Программа мероприятия завершится в 02:30 торжественным награждением и концертом.