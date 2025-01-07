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Posted 7 января, 08:15

Published 7 января, 08:15

Modified 7 января, 08:15

Updated 7 января, 08:15

В ТРЦ «Планета» пройдет ночной забег Дедов Морозов и Снегурочек

В пермском торговом центре состоится ночной новогодний забег

7 января 2025, 08:15
Фото: ideogram.ai.

В ТРЦ «Планета» пройдет ночной забег Дедов Морозов и Снегурочек

Сюжет
Хэппи нью еар
Участие в забеге будет платным.

В Перми состоится второй забег Дедов Морозов и Снегурочек. Мероприятие планируется провести в следующую пятницу, 17 января, в торгово-развлекательном центре «Планета». Свои силы в ночных соревнованиях смогут также испытать все желающие. Предварительно нужно зарегистрироваться на странице забега на сайте RussiaRunning не менее, чем за неделю до события, и внести взнос участника — он составляет от 1,3 тыс. рублей с человека. В соревнованиях могут участвовать дети в возрасте от четырех лет.

Дистанции будут разными, самые короткие из них — шопинг-забег на 650 м и детский забег на ту же дистанцию. Выдача стартовых пакетов начнется в 22:30, сам забег стартует после полуночи. Бежать предстоит по второму этажу торговой галереи, там, где обычно запрещено бегать. Участникам обещают вручить медали и подарки. Программа мероприятия завершится в 02:30 торжественным награждением и концертом.

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#Спорт#Общество#Пермь#Торговый центр#Хэппи нью еар#Новый год#Забег
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