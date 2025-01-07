В пермском торговом центре состоится ночной новогодний забег

В Перми состоится второй забег Дедов Морозов и Снегурочек. Мероприятие планируется провести в следующую пятницу, 17 января, в торгово-развлекательном центре «Планета». Свои силы в ночных соревнованиях смогут также испытать все желающие. Предварительно нужно зарегистрироваться на странице забега на сайте RussiaRunning не менее, чем за неделю до события, и внести взнос участника — он составляет от 1,3 тыс. рублей с человека. В соревнованиях могут участвовать дети в возрасте от четырех лет.