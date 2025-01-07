properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 января, 11:22

Published 7 января, 11:22

Modified 7 января, 11:22

Updated 7 января, 11:22

В ходе СВО погиб Виктор Гусев из Суксуна

В Суксуне простятся с погибшим на СВО бойцом

7 января 2025, 11:22
Фото: Изображение Midjourney; пресс-служба администрации Суксунского городского округа.

В ходе СВО погиб Виктор Гусев из Суксуна

Сюжет
Военная операция на Украине
Спецоперация длится почти три года.

После январских праздников в Суксуне простятся с погибшим на СВО Виктором Гусевым. Прощание состоится 10 января в 12:00 в местном культурно-деловом центре, сообщила пресс-служба администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте». Власти не уточняют, сколько было лет Гусеву, где и кем он служил, остались ли у него семья и дети.

СВО продолжается почти три года — с 24 февраля 2022 года. О погибших военнослужащих сообщают местные власти на официальных страницах, а также их родные. Точных сроков завершения спецоперации нет.

Читайте также:
На СВО погиб житель деревни Числы Нытвенского округаВ Кудымкаре сегодня простятся с погибшим участником СВОВласти рассказали, угрожает ли пермякам атака украинских беспилотников
#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика