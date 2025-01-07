В Суксуне простятся с погибшим на СВО бойцом

Posted 7 января, 11:22
Published 7 января, 11:22
Modified 7 января, 11:22
Updated 7 января, 11:22
После январских праздников в Суксуне простятся с погибшим на СВО Виктором Гусевым. Прощание состоится 10 января в 12:00 в местном культурно-деловом центре, сообщила пресс-служба администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте». Власти не уточняют, сколько было лет Гусеву, где и кем он служил, остались ли у него семья и дети.
СВО продолжается почти три года — с 24 февраля 2022 года. О погибших военнослужащих сообщают местные власти на официальных страницах, а также их родные. Точных сроков завершения спецоперации нет.