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Posted 7 января, 15:28

Published 7 января, 15:28

Modified 7 января, 15:30

Updated 7 января, 15:30

Вечером 7 января в Перми столкнулись и разлетелись в стороны две BMW

В центре Перми столкнулись два автомобиля BMW

7 января 2025, 15:28
Фото: properm.ru.

Вечером 7 января в Перми столкнулись и разлетелись в стороны две BMW

Сюжет
Дтп
От удара автомобили выбросило на тротуары.

Сегодня вечером, 7 января, около 19:00, в центре Перми столкнулись две иномарки BMW. Авария произошла на перекрестке ул. Луначарского и Комсомольского проспекта. Как сообщил читатель Properm.ru, от удара автомобили разбросило по разным сторонам улицы Луначарского, вынесло на тротуары.

По предварительной информации, никто не пострадал. Прохожих в момент инцидента на тротуарах не было, иначе они могли бы получить травмы.

Фото: properm.ru
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