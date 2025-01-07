В центре Перми столкнулись два автомобиля BMW

Posted 7 января, 15:28
Published 7 января, 15:28
Modified 7 января, 15:30
Updated 7 января, 15:30
Сегодня вечером, 7 января, около 19:00, в центре Перми столкнулись две иномарки BMW. Авария произошла на перекрестке ул. Луначарского и Комсомольского проспекта. Как сообщил читатель Properm.ru, от удара автомобили разбросило по разным сторонам улицы Луначарского, вынесло на тротуары.
По предварительной информации, никто не пострадал. Прохожих в момент инцидента на тротуарах не было, иначе они могли бы получить травмы.