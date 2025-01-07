В центре Перми столкнулись два автомобиля BMW

Сегодня вечером, 7 января, около 19:00, в центре Перми столкнулись две иномарки BMW. Авария произошла на перекрестке ул. Луначарского и Комсомольского проспекта. Как сообщил читатель Properm.ru, от удара автомобили разбросило по разным сторонам улицы Луначарского, вынесло на тротуары.