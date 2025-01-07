Власти рассказали, куда отправиться на Рождество пермякам и гостям города

Как сообщают в пресс-службе городской мэрии, в Центре досуга Мотовилихинского района (ул. Лебедева, 40) в 14:00 зрителям покажут театрализованное представление «Снежный детектив». В это же время, во дворце культуры «Искра» (ул. Академика Веденеева, 54) начнется рождественская праздничная концертная программа. В ДК Солдатова горожане и гости Перми смогут посмотреть и послушать новогодний мюзикл «Тайна золотого ключика» — вход на мероприятие по билетам в 13:00 и 15:30.