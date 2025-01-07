Власти рассказали, куда отправиться на Рождество пермякам и гостям города

Posted 7 января, 05:55
Published 7 января, 05:55
Modified 7 января, 05:55
Updated 7 января, 05:55
Сегодня, 7 января, традиционно отмечается Рождество Христово — день, когда на свет появился Спаситель, Иисус Христос. В честь праздника для жителей и гостей Перми подготовлена специальная программа. На площади перед зданием Законодательного собрания Пермского края будут работать новогодние интерактивные площадки, пройдет концерт:
Мероприятия состоятся не только в самом сердце Перми. В Доме молодежи в 16:00 покажут интерактивное новогоднее шоу «Снежное чудо». Концертная программа, посвященная празднованию Рождества, состоится в саду имени Миндовского, парке имени Чехова и парке «Счастье есть».
Как сообщают в пресс-службе городской мэрии, в Центре досуга Мотовилихинского района (ул. Лебедева, 40) в 14:00 зрителям покажут театрализованное представление «Снежный детектив». В это же время, во дворце культуры «Искра» (ул. Академика Веденеева, 54) начнется рождественская праздничная концертная программа. В ДК Солдатова горожане и гости Перми смогут посмотреть и послушать новогодний мюзикл «Тайна золотого ключика» — вход на мероприятие по билетам в 13:00 и 15:30.