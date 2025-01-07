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Posted 7 января, 05:55

Published 7 января, 05:55

Modified 7 января, 05:55

Updated 7 января, 05:55

Программа мероприятий в Перми на Рождество 7 января 2025 года: куда пойти

Власти рассказали, куда отправиться на Рождество пермякам и гостям города

7 января 2025, 05:55
Фото: Telegram-канал мэра Эдуарда Соснина.

Программа мероприятий в Перми на Рождество 7 января 2025 года: куда пойти

Сюжет
Праздник
В программе есть интерактивные площадки и даже новогодний мюзикл.

Сегодня, 7 января, традиционно отмечается Рождество Христово — день, когда на свет появился Спаситель, Иисус Христос. В честь праздника для жителей и гостей Перми подготовлена специальная программа. На площади перед зданием Законодательного собрания Пермского края будут работать новогодние интерактивные площадки, пройдет концерт:

  • с 13:00 до 17:00 — «Подворье Деда Мороза»;
  • с 12:00 до 15:00 — «Рождественское гуляние»;
  • с 13:00 до 16:00 — концертная программа на эспланаде.

Мероприятия состоятся не только в самом сердце Перми. В Доме молодежи в 16:00 покажут интерактивное новогоднее шоу «Снежное чудо». Концертная программа, посвященная празднованию Рождества, состоится в саду имени Миндовского, парке имени Чехова и парке «Счастье есть».

Как сообщают в пресс-службе городской мэрии, в Центре досуга Мотовилихинского района (ул. Лебедева, 40) в 14:00 зрителям покажут театрализованное представление «Снежный детектив». В это же время, во дворце культуры «Искра» (ул. Академика Веденеева, 54) начнется рождественская праздничная концертная программа. В ДК Солдатова горожане и гости Перми смогут посмотреть и послушать новогодний мюзикл «Тайна золотого ключика» — вход на мероприятие по билетам в 13:00 и 15:30.

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#Общество#Пермь#Праздник#Эспланада#Рождество#Мюзикл
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