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Posted 7 января, 06:30

Published 7 января, 06:30

Modified 7 января, 06:30

Updated 7 января, 06:30

За первую неделю 2025 года в Прикамье зарегистрировано менее 6 тыс. случаев ОРВИ

За неделю в Прикамье зарегистрировано очень мало заболевших ОРВИ и гриппом. Как так?

7 января 2025, 06:30
Фото: ideogram.ai.

За первую неделю 2025 года в Прикамье зарегистрировано менее 6 тыс. случаев ОРВИ

Причина проста и понятна.

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Пермском крае в период с 30 декабря 2024 по 5 января 2025 года упал на целых 56,7%. За помощью специалистов обратились лишь 5 тыс. 826 жителей нашего региона. Неделей ранее в Прикамье было зафиксировано почти 13,5 тыс. человек с простудными заболеваниями.

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю объясняют, что такой низкий уровень заболеваемости связан с периодом новогодних выходных. Эпидемический порог не превышен. Среди пациентов с симптомами ОРВИ чаще всего циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, аденовирусы, а также диагностируются единичные случаи заражения гриппом.

Для профилактики гриппа и ОРВИ специалисты рекомендуют тщательно и часто мыть руки, регулярно проветривать помещение, стараться избегать контактов с людьми, имеющими признаки простудных заболеваний. Кроме того, нужно кашлять и чихать в носовые платки (лучше всего, одноразовые), а если их не оказалось под рукой — в сгиб локтя, чтобы не допускать распространения вирусов.

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#Общество#Пермь#Грипп#Роспотребнадзор#Орви#Статистика
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