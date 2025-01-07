За неделю в Прикамье зарегистрировано очень мало заболевших ОРВИ и гриппом. Как так?

Posted 7 января, 06:30
Published 7 января, 06:30
Modified 7 января, 06:30
Updated 7 января, 06:30
Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Пермском крае в период с 30 декабря 2024 по 5 января 2025 года упал на целых 56,7%. За помощью специалистов обратились лишь 5 тыс. 826 жителей нашего региона. Неделей ранее в Прикамье было зафиксировано почти 13,5 тыс. человек с простудными заболеваниями.
В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю объясняют, что такой низкий уровень заболеваемости связан с периодом новогодних выходных. Эпидемический порог не превышен. Среди пациентов с симптомами ОРВИ чаще всего циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, аденовирусы, а также диагностируются единичные случаи заражения гриппом.
Для профилактики гриппа и ОРВИ специалисты рекомендуют тщательно и часто мыть руки, регулярно проветривать помещение, стараться избегать контактов с людьми, имеющими признаки простудных заболеваний. Кроме того, нужно кашлять и чихать в носовые платки (лучше всего, одноразовые), а если их не оказалось под рукой — в сгиб локтя, чтобы не допускать распространения вирусов.