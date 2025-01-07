За неделю в Прикамье зарегистрировано очень мало заболевших ОРВИ и гриппом. Как так?

Для профилактики гриппа и ОРВИ специалисты рекомендуют тщательно и часто мыть руки, регулярно проветривать помещение, стараться избегать контактов с людьми, имеющими признаки простудных заболеваний. Кроме того, нужно кашлять и чихать в носовые платки (лучше всего, одноразовые), а если их не оказалось под рукой — в сгиб локтя, чтобы не допускать распространения вирусов.