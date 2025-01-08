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Posted 8 января, 07:22

Published 8 января, 07:22

Modified 8 января, 09:03

Updated 8 января, 09:03

Из-за массового отравления после покупных салатов в Перми возбудили уголовное дело

Из-за массового отравления после покупных салатов в Перми возбудили уголовное дело

8 января 2025, 07:22
Фото: Изображение Midjourney.
В сети пекарен «Хлебница» сотрудники Роспотребнадзора нашли нарушения санитарных норм.

В Перми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает пресс-служба регионального следкома. Расследование находится на контроле прокуратуры.

Как 7 января сообщили в Роспотребнадзоре, три пекарни «Хлебница» и один производственный цех были закрыты на срок до 90 дней по решениям судов. Ранее у обратившихся с жалобами на отравления граждан был выявлен сальмонеллез, было начато эпидрасследование. Сотрудники ведомства нашли нарушения в работе пекарен и цеха в Свердловском, Ленинском и Индустриальном районах.

Как указываеют в СКР, из сообщений в социальных медиа следует, что с 29 декабря 2024 года зарегистрированы неединичные случаи обращения граждан, приобретавших готовую продукцию в сети одной из пекарен города Перми, в медицинские учреждения с признаками пищевого отравления. В разных источниках говорится о том, что заболели от 40 до 60 человек.

В ближайшее время следователями будут проведены осмотры мест происшествий, допросы руководства пекарни и потерпевших, точное количество которых в настоящее время устанавливается. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления.

Осенью 2024 года сеть пекарен, где отравились пермяки, проверял Роспотребнадзор
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#Происшествия#Общество
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