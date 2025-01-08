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Posted 8 января, 13:16

Published 8 января, 13:16

Modified 8 января, 13:19

Updated 8 января, 13:19

Каток у Тетра-Театра в Перми снова закрыли. Узнали, что случилось

Каток у Тетра-Театра в Перми снова закрыли. Узнали, что случилось

8 января 2025, 13:16
Фото: properm.ru.
Сюжет
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По прогнозу в Перми ближайшей ночью ожидается оттепель и возможен дождь.

Каток на площадки перед Театром-Театром приостанавливает работу, сообщает в своем Telegram-канале Минспорта региона. Сегодня здесь мастер-классами для пермяков отмечали Всероссийский день фигурного катания.

В этот раз в качестве причины называется необходимость технического обслуживания льда. Каток не будет работать весь четверг, 9 января. В Минспорта региона приносят извинения за доставленные неудобства.

По информации министерства, каток должен заработать с 14 часов 10 января.

Из-за потепления каток уже закрывали на 31 декабря и 1 января. Сегодня, по прогнозу синоптиков, в Перми и Пермском крае весь день не прекращается обильный снегопад. Ночью с 8 на 9 января он может смениться дождем. Ожидается потепление до -1…+1˚С.

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#Общество#Погода#Новый год
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