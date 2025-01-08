Каток у Тетра-Театра в Перми снова закрыли. Узнали, что случилось

Из-за потепления каток уже закрывали на 31 декабря и 1 января. Сегодня, по прогнозу синоптиков, в Перми и Пермском крае весь день не прекращается обильный снегопад. Ночью с 8 на 9 января он может смениться дождем. Ожидается потепление до -1…+1˚С.