Каток у Тетра-Театра в Перми снова закрыли. Узнали, что случилось

Posted 8 января, 13:16
Published 8 января, 13:16
Modified 8 января, 13:19
Updated 8 января, 13:19
Каток на площадки перед Театром-Театром приостанавливает работу, сообщает в своем Telegram-канале Минспорта региона. Сегодня здесь мастер-классами для пермяков отмечали Всероссийский день фигурного катания.
В этот раз в качестве причины называется необходимость технического обслуживания льда. Каток не будет работать весь четверг, 9 января. В Минспорта региона приносят извинения за доставленные неудобства.
По информации министерства, каток должен заработать с 14 часов 10 января.
Из-за потепления каток уже закрывали на 31 декабря и 1 января. Сегодня, по прогнозу синоптиков, в Перми и Пермском крае весь день не прекращается обильный снегопад. Ночью с 8 на 9 января он может смениться дождем. Ожидается потепление до -1…+1˚С.