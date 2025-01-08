Население Прикамья продолжает сокращаться

Естественная убыль населения Прикамья за январь–октябрь 2024 года на 2,35 тыс. человек выше, чем в 2023 году, следует из опубликованных Росстатом данных. За десять месяцев прошлого года в Пермском крае родилось 18 199 младенцев (19 050 в 2023 году), младенческая смертность в регионе составила 78 случаев (76 в 2023 году).