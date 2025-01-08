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Posted 8 января, 12:27

Published 8 января, 12:27

Modified 8 января, 12:38

Updated 8 января, 12:38

Население Прикамья продолжает сокращаться

Население Прикамья продолжает сокращаться

8 января 2025, 12:27
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Демография
Естественная убыль населения Пермского края за десять месяцев 2024 года значительно превысила прошлогодние данные.

Естественная убыль населения Прикамья за январь–октябрь 2024 года на 2,35 тыс. человек выше, чем в 2023 году, следует из опубликованных Росстатом данных. За десять месяцев прошлого года в Пермском крае родилось 18 199 младенцев (19 050 в 2023 году), младенческая смертность в регионе составила 78 случаев (76 в 2023 году).

По данным статистики, численность населения Пермского края на 1 января 2024 года составила 2,495 млн человек (городское население — 1,9 млн человек, сельское — 604 тыс. человек).

За тот же период в крае умерли 29 022 человека против 27 524 умерших годом ранее. Таким образом естественная убыль населения за 10 месяцев прошлого года составила 10 823 человека.

Жениться и разводиться в 2024 году в Прикамье стали реже. На 13 025 свадеб пришлось 9 459 разводов. В 2023 году эти показатели были 13 948 к 10 026.

Естественная убыль населения страны в целом за десять месяцев прошлого года составила 495,7 тыс. человек. За год в стране родилось более миллиона младенцев, умерло около 1,5 млн человек. Численность постоянного населения России на 1 января 2024 года составляла 146,206 млн человек.

Население Пермского края сократилось на 10 тысяч человек
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#Общество#Росстат#Демография#Смертность
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