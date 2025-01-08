Население Прикамья продолжает сокращаться

Posted 8 января, 12:27
Published 8 января, 12:27
Modified 8 января, 12:38
Updated 8 января, 12:38
Естественная убыль населения Прикамья за январь–октябрь 2024 года на 2,35 тыс. человек выше, чем в 2023 году, следует из опубликованных Росстатом данных. За десять месяцев прошлого года в Пермском крае родилось 18 199 младенцев (19 050 в 2023 году), младенческая смертность в регионе составила 78 случаев (76 в 2023 году).
По данным статистики, численность населения Пермского края на 1 января 2024 года составила 2,495 млн человек (городское население — 1,9 млн человек, сельское — 604 тыс. человек).
За тот же период в крае умерли 29 022 человека против 27 524 умерших годом ранее. Таким образом естественная убыль населения за 10 месяцев прошлого года составила 10 823 человека.
Жениться и разводиться в 2024 году в Прикамье стали реже. На 13 025 свадеб пришлось 9 459 разводов. В 2023 году эти показатели были 13 948 к 10 026.
Естественная убыль населения страны в целом за десять месяцев прошлого года составила 495,7 тыс. человек. За год в стране родилось более миллиона младенцев, умерло около 1,5 млн человек. Численность постоянного населения России на 1 января 2024 года составляла 146,206 млн человек.