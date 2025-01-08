Осенью 2024 года сеть пекарен, где отравились пермяки, проверял Роспотребнадзор

Posted 8 января, 04:59
Published 8 января, 04:59
Modified 8 января, 05:01
Updated 8 января, 05:01
В августе и сентябре 2024 года в ИП Юлии Гагариной, занимающейся организаций работы сети «Хлебница» были проведены профилактические мероприятия Роспортебнадзора, данные есть на сайте ФГИС «Единый реестр надзорных мероприятий». Предпринимательнице было выдано предостережение, указывается в реестре. Причиной санкции стало обращение покупателя.
«В обращении указано, что в предприятии общественного питания — пекарни „Хлебница“, Пермский край, г Пермь, Ленинский р-н, ул. Куйбышева, д. 33 согласно чеку на реализацию <…> был приобретен товар „Клюква напиток безалкогольный морсовый 300 мл“ <…> со статусом кода на момент сканирования „Эмитирован“, то есть товар не введен в оборот и имеет некорректный статус кода маркировки. Деятельность в пекарне осуществляет ИП Гагарина Ю.В. ИНН 590417212009. Указанные действия (бездействие) приводят / могут привести к нарушениям следующих обязательных требований», — говорится на сайте проверок.
В сентябре одну из пекарен, судя по данным ФГИС, на улице КИМ, также проверяли — с профилактическим визитом заведение общепита также проверял на соответствие обязательным требованиям сотрудник Роспотребнадзора. В том числе инспектировалось раздельное приготовление сырья и готовой продукции и соблюдение вынесенных в 2020–2021 годах предписаний.
В 2021 году, судя по данным ЕГРЮЛ, было ликвидировано ООО «Хлебница-Пермь», его владельцем и ликвидатором выступал Алексей Гагарин. Примерно в тот же период было ликвидировано первое ИП Юлии Гагриной, основным видом деятельности которого также был «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания».
30-31 января в Перми были зарегистрированы неединичные случаи заболевания острыми кишечными инфекциями. Все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд, приобретенных в сети пекарен «Хлебница» (ИП Гагарина Ю. В.). По предварительным данным, у заболевших выделен возбудитель сальмонеллеза.
Роспоребнадзор начал проведение санитарно — эпидемиологического расследования, проведен отбор проб воды, пищевых продуктов и сырья, обследованы сотрудники ИП Гагарина Ю. В. Выявлены нарушения санитарного законодательства, в том числе несоблюдение поточности технологического процесса, нарушение маркировки инвентаря и др.