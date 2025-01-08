Осенью 2024 года сеть пекарен, где отравились пермяки, проверял Роспотребнадзор

«В обращении указано, что в предприятии общественного питания — пекарни „Хлебница“, Пермский край, г Пермь, Ленинский р-н, ул. Куйбышева, д. 33 согласно чеку на реализацию <…> был приобретен товар „Клюква напиток безалкогольный морсовый 300 мл“ <…> со статусом кода на момент сканирования „Эмитирован“, то есть товар не введен в оборот и имеет некорректный статус кода маркировки. Деятельность в пекарне осуществляет ИП Гагарина Ю.В. ИНН 590417212009. Указанные действия (бездействие) приводят / могут привести к нарушениям следующих обязательных требований», — говорится на сайте проверок.