Пермский «Молот» пополнился заокеанским нападающим

Николаев до 2020 года выступал за команды системы ярославского «Локомотива». В 2019 году стал обладателем Кубка Харламова, а также серебряным призером Юниорского чемпионата мира. Воспитанник ярославского клуба был выбран «Калгари» под 88-м общим номером в 2019 году и уехал в Северную Америку в 2021 году.