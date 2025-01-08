Пермский «Молот» пополнился заокеанским нападающим

Posted 8 января, 10:59
Published 8 января, 10:59
Modified 8 января, 11:30
Updated 8 января, 11:30
Из системы ярославского «Локомотива» в «Молот» командирован нападающий Илья Николаев, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.
Николаев до 2020 года выступал за команды системы ярославского «Локомотива». В 2019 году стал обладателем Кубка Харламова, а также серебряным призером Юниорского чемпионата мира. Воспитанник ярославского клуба был выбран «Калгари» под 88-м общим номером в 2019 году и уехал в Северную Америку в 2021 году.
С 2021 года он выступал за океаном в трех Лигах: USHL, ECHL и AHL.
В рамках USHL 23-летний форвард в 63 матчах набрал 80 (28+52) очков, в ECHL заработал 41 (15+26) балл в 48 играх, а в AHL Илья принял участие в 44 матчах, набрав 10 (3+7) очков.