Прокуратура требует уволить экс-директора PERMM из-за утраты доверия

Позиция музея в этой истории состоит в том, что Сергеев был привлечен к создании экспозиции из коллекции PERMM в новом здании на Окулова. Делать это нужно было в сжатые сроки и кроме этого куратора, сочли в музее, это никто сделать не сможет. Юристы музея отправили в Минкульт на согласование контракты с Сергеевым, в договорах были выявлены недочеты и они были возвращены на доработку. Permm заключил с куратором два новых доработанных контракта и счел, что все формальности соблюдены.