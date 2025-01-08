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Posted 8 января, 10:17

Published 8 января, 10:17

Modified 8 января, 11:08

Updated 8 января, 11:08

Прокуратура требует уволить экс-директора PERMM из-за утраты доверия

Прокуратура требует уволить экс-директора PERMM из-за утраты доверия

8 января 2025, 10:17
Фото: properm.ru.
Сюжет
Кадровые перестановки
Прокуроры нашли конфликт интересов в работе бывшей директора музея PERMM Наили Аллахвердиевой.

Прокуратура Пермского края вышла с гражданским иском к Министерству культуры Пермского края и бывшему директору музея современного искусства PERMM Наиле Аллахвердиевой. Судя по данным картотеки, речь идет о трудовых спорах. Третьими лицами в процесс привлечены музей и администрация губернатора.

По информации журналиста Properm.ru, речь идет о требовании прокуратуры уволить Наилю Аллахвердиеву с формулировкой «в связи с утратой доверия» и внесении ее имени в соответствующий реестр. Получить в выходные дни официальные комментарии прокуратуры и министерства культуры не удалось, соответствующие запросы в ведомства были направлены.

Иск поступил в Ленинский районный суд 28 декабря. Его будет рассматривать судья Ирина Рожкова, дата первого заседания пока не назначена.

Ранее прокуратура вышла в суд с иском к PERMM в связи с выявленным конфликтом интересов. Причиной требований стали два контракта, заключенные музеем с Арсением Сергеевым и его родственные связи в Наилей Аллахвердиевой. Прокурор просит признать незаконно заключенными в августе–сентябре прошлого года между ними три договора ГПХ на сумму 300 тыс. рублей. Как указывается в иске, эти контракты на привлечение Сергеева не были согласованы с региональным Минкультуры.

Позиция музея в этой истории состоит в том, что Сергеев был привлечен к создании экспозиции из коллекции PERMM в новом здании на Окулова. Делать это нужно было в сжатые сроки и кроме этого куратора, сочли в музее, это никто сделать не сможет. Юристы музея отправили в Минкульт на согласование контракты с Сергеевым, в договорах были выявлены недочеты и они были возвращены на доработку. Permm заключил с куратором два новых доработанных контракта и счел, что все формальности соблюдены.

На фоне конфликта Наиля Аллахвердиева заявила о давлении на нее силовиков и уволилась по собственному желанию. 6 декабря прошлого года она сообщила о своем последнем рабочем дне и пригласила всех на неформальное прощание. Официально директор музея была уволена 18 декабря, сейчас PERMM руководит в статусе «и. о.» заведующий отделом маркетинга и рекламы Станислав Павлов.

В Ленинском суде начали изучать контракты музея PERMM с супругом директора
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#Общество#Кадровые перестановки#Permm#Кадровые престановки#Музей Permm
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