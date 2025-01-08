Прокуратура взяла на контроль ситуацию с сальмонеллезом в Перми. Что происходит?

Posted 8 января, 06:08
Published 8 января, 06:08
Modified 8 января, 06:10
Updated 8 января, 06:10
Прокуратура Пермского края контролирует установление обстоятельств, причин и условий отравления людей продукцией, приобретенной в сети пекарен, сообщили сегодня утром в ведомстве. На контроль будут взяты также и результаты эпидемиологического расследования.
С 29 декабря 2024 года зарегистрированы не единичные случаи обращения в городские больницы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления граждан, которые приобретали готовые блюда в сети пекарен «Хлебница». Число заболевших на данный момент не называется.
7 января в Роспотребнадзоре сообщили о выявлении сальмонеллеза у пермяков, заболевших после приобретения готовой продукции в сети пекарен. Три заведения и заготовочный цех по решению суда приостановили работу. При проверке, сообщили в санэпидслужбе, были выявлены нарушения санитарного законодательства. Например, это несоблюдение поточности технологического процесса и нарушение маркировки инвентаря.