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Posted 8 января, 06:08

Published 8 января, 06:08

Modified 8 января, 06:10

Updated 8 января, 06:10

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с сальмонеллезом в Перми. Что происходит?

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с сальмонеллезом в Перми. Что происходит?

8 января 2025, 06:08
Фото: Изображение Midjourney.
Три заведения и заготовочный цех сети «Хлебница» по решению суда приостановили работу.

Прокуратура Пермского края контролирует установление обстоятельств, причин и условий отравления людей продукцией, приобретенной в сети пекарен, сообщили сегодня утром в ведомстве. На контроль будут взяты также и результаты эпидемиологического расследования.

С 29 декабря 2024 года зарегистрированы не единичные случаи обращения в городские больницы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления граждан, которые приобретали готовые блюда в сети пекарен «Хлебница». Число заболевших на данный момент не называется.

7 января в Роспотребнадзоре сообщили о выявлении сальмонеллеза у пермяков, заболевших после приобретения готовой продукции в сети пекарен. Три заведения и заготовочный цех по решению суда приостановили работу. При проверке, сообщили в санэпидслужбе, были выявлены нарушения санитарного законодательства. Например, это несоблюдение поточности технологического процесса и нарушение маркировки инвентаря.

Осенью 2024 года сеть пекарен, где отравились пермяки, проверял Роспотребнадзор
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