Прокуратура взяла на контроль ситуацию с сальмонеллезом в Перми. Что происходит?

7 января в Роспотребнадзоре сообщили о выявлении сальмонеллеза у пермяков, заболевших после приобретения готовой продукции в сети пекарен. Три заведения и заготовочный цех по решению суда приостановили работу. При проверке, сообщили в санэпидслужбе, были выявлены нарушения санитарного законодательства. Например, это несоблюдение поточности технологического процесса и нарушение маркировки инвентаря.