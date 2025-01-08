В новогодние каникулы в Прикамье сократилось число заболевших COVID-19

Posted 8 января, 05:48
Published 8 января, 05:48
Modified 8 января, 05:58
Updated 8 января, 05:58
В Пермском крае за неделю новогодних каникул с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года официально подтвердили 253 случаев коронавирусной инфекции. Это 9,7 заболевших на 100 тысяч населения. Около половины случаев — 125 — зарегистрировано в Перми, что составляет 49,4% от числа заболевших, сообщают в Роспотребнадзоре.
Согласно данным сервиса «Стопкоронавирус», на прошлой неделе стационарное лечение потребовалось 26 заболевшим с тяжелой формой заболевших COVID-19. В целом по России число госпитализаций снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 58,5%.
На неделе накануне Нового года было выявлено втрое больше инфицированных. Тогда у 831 заболевшего была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция. 66 человек получали лечение в стационаре, трое пациентов умерли.
В структуре лабораторно исследованных проб в научно-исследовательских институтах Роспотребнадзора за последние три месяца в 100% случаев идентифицируется вариант «омикрон».