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Posted 8 января, 05:48

Published 8 января, 05:48

Modified 8 января, 05:58

Updated 8 января, 05:58

В новогодние каникулы в Прикамье сократилось число заболевших COVID-19

В новогодние каникулы в Прикамье сократилось число заболевших COVID-19

Обновлено 8 января 2025, 05:58
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус в Перми
Число госпитализаций больных коронавирусной инфекцией снизилось вдвое.

В Пермском крае за неделю новогодних каникул с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года официально подтвердили 253 случаев коронавирусной инфекции. Это 9,7 заболевших на 100 тысяч населения. Около половины случаев — 125 — зарегистрировано в Перми, что составляет 49,4% от числа заболевших, сообщают в Роспотребнадзоре.

Согласно данным сервиса «Стопкоронавирус», на прошлой неделе стационарное лечение потребовалось 26 заболевшим с тяжелой формой заболевших COVID-19. В целом по России число госпитализаций снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 58,5%.

На неделе накануне Нового года было выявлено втрое больше инфицированных. Тогда у 831 заболевшего была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция. 66 человек получали лечение в стационаре, трое пациентов умерли.

В структуре лабораторно исследованных проб в научно-исследовательских институтах Роспотребнадзора за последние три месяца в 100% случаев идентифицируется вариант «омикрон».

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#Общество#Коронавирус в Перми#Коронавирус#Коронавирусная инфекция
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