В новогодние каникулы в Прикамье сократилось число заболевших COVID-19

В Пермском крае за неделю новогодних каникул с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года официально подтвердили 253 случаев коронавирусной инфекции. Это 9,7 заболевших на 100 тысяч населения. Около половины случаев — 125 — зарегистрировано в Перми, что составляет 49,4% от числа заболевших, сообщают в Роспотребнадзоре.