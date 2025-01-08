В пермских колониях нашли более сотни нарушений в организации медицинской помощи

По результатам проверок в колониях и СИЗО, в том числе — с привлечением сотрудников Росздравнадзора и ФКУЗ МСЧ-59 ФСИН России — было внесено 42 представления, возбуждено восемь дел об административных правонарушениях. В защиту прав осужденных в суд было направлено одно исковое заявление.