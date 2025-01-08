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Posted 8 января, 05:23

Published 8 января, 05:23

Modified 8 января, 10:20

Updated 8 января, 10:20

В пермских колониях нашли более сотни нарушений в организации медицинской помощи

В пермских колониях нашли более сотни нарушений в организации медицинской помощи

8 января 2025, 05:23
Фото: 1MI.
В прокуратуру поступали обращения заключенных на проблемы с медицинским обслуживанием.

Пермской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях за январь — ноябрь 2024 года было выявлено 154 нарушений закона, связанных с предоставлением медицинской помощи осужденных. Данные приводятся в ведомственном вестнике.

По результатам проверок в колониях и СИЗО, в том числе — с привлечением сотрудников Росздравнадзора и ФКУЗ МСЧ-59 ФСИН России — было внесено 42 представления, возбуждено восемь дел об административных правонарушениях. В защиту прав осужденных в суд было направлено одно исковое заявление.

Заключенные направили в адрес прокуратуры 52 обращения по вопросам медико-санитарного обеспечения. Все заявления были рассмотрены, указывают в ведомстве.

В прокуратуре напоминают, что право на охрану здоровья является одним из приоритетных в системе конституционных прав граждан России. Статьей 41 Конституции Российской Федерации, предусмотрено, что медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.

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