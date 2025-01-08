В Прикамье ожидается оттепель. Синоптики рассказали, когда пойдет дождь



Обильные осадки будут обусловлены выходом частного циклона с Балтики на Архангельскую область, который в свою очередь будет развиваться в системе обширной депрессии над Скандинавией. В теплом секторе циклона будет распространяться воздушная масса со Средиземного моря. Первая волна осадков будет связана с прохождением теплого фронта с температурным контрастом более 10˚, и ожидается завтра вечером (на юго-западе края с середины дня). Выпадет 3-5 мм в виде снега, ближе к ночи с гололедными явлениями, при этом потеплеет до 0˚. В ночь на 9 января сильный снег ожидается также на севере с прохождением точки окклюзии, и на востоке края.