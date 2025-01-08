В Прикамье ожидается оттепель. Синоптики рассказали, когда пойдет дождь

Posted 8 января, 07:13
Published 8 января, 07:13
Modified 8 января, 07:15
Updated 8 января, 07:15
До вечера 9 января в Прикамье ожидается продолжительный обильный снегопад, который может стать самым сильным с начала зимы. Как указывает в своем канале профессор ПГНИУ Андрей Шихов, снег идет в южных, центральных и восточных районах региона.
Количество осадков за 1,5 суток, т. е. с вечера 8 января и до утра 10 января в южных и восточных районах края может составить 17-22 мм (на юге это до половины месячной нормы), а в Перми — до 15 мм (декадная норма). Высота снежного покрова на метеостанции Пермь к 10 января может достигать 50 см, а в Бисере и Губахе 80-90 см. Впрочем, для Перми это близко к норме, уточняет владелец Telegram-канала «Опасные природные явления».
В основном в Прикамье будут идти снег и мокрого снег, осадки будут сопровождаться потеплением до -1…+1˚С. А вот в ночь на первый рабочий день 9 января возможен дождь и гололедные явления, в основном на юго-западе края.
Обильные осадки будут обусловлены выходом частного циклона с Балтики на Архангельскую область, который в свою очередь будет развиваться в системе обширной депрессии над Скандинавией. В теплом секторе циклона будет распространяться воздушная масса со Средиземного моря. Первая волна осадков будет связана с прохождением теплого фронта с температурным контрастом более 10˚, и ожидается завтра вечером (на юго-западе края с середины дня). Выпадет 3-5 мм в виде снега, ближе к ночи с гололедными явлениями, при этом потеплеет до 0˚. В ночь на 9 января сильный снег ожидается также на севере с прохождением точки окклюзии, и на востоке края.
Утром и днем 9 января осадки ослабеют на фоне оттепели до +1˚С, но ближе к вечеру вновь ожидается усиление снегопадов при прохождении волны на холодном фронте, которая сместится с Татарстана на Средний Урал. При этом наиболее сильный снегопад ожидается на юге и востоке края, но возможно и в Перми. Прохождение холодного фронта будет сопровождаться небольшим похолоданием до -1…-3˚С, и лишь на севере края до -5…-8˚С.
Аномально теплый период с температурой воздуха на 9-14˚С выше климатической нормы продлится до 12 января включительно. Примечательно, что в 2023–2024 гг. в эти же дни наблюдались сильные морозы, 9 января 2023 года они достигали по краю до -40˚С.