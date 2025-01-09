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Posted 9 января, 03:04

Published 9 января, 03:04

Modified 9 января, 03:27

Updated 9 января, 03:27

Бастрыкин заинтересовался случаями массового пищевого отравления в Перми

Бастрыкин обратил внимание на массовое отравление пермяков после еды из сети пекарен

9 января 2025, 03:04
Фото: properm.ru.

Бастрыкин заинтересовался случаями массового пищевого отравления в Перми

Следственные органы возбудили и расследуют уголовное дело.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, возбужденному после отравления едой из сети пекарен в Перми.

В начале этой недели в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора сообщили, что с конца декабря прошлого года в столице Прикамья фиксируют случаи пищевого отравления местных жителей. Пострадавшие заразились сальмонеллезом и рассказали, что их самочувствие ухудшилось после употребления готовых блюд из пекарен «Хлебница».

Следователи СУ СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Выясняются обстоятельства инцидента. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления ведомства Денису Головкину доложить о процессе расследования и предварительных результатах.

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