Бастрыкин обратил внимание на массовое отравление пермяков после еды из сети пекарен

Posted 9 января, 03:04
Published 9 января, 03:04
Modified 9 января, 03:27
Updated 9 января, 03:27
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, возбужденному после отравления едой из сети пекарен в Перми.
В начале этой недели в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора сообщили, что с конца декабря прошлого года в столице Прикамья фиксируют случаи пищевого отравления местных жителей. Пострадавшие заразились сальмонеллезом и рассказали, что их самочувствие ухудшилось после употребления готовых блюд из пекарен «Хлебница».
Следователи СУ СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Выясняются обстоятельства инцидента. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления ведомства Денису Головкину доложить о процессе расследования и предварительных результатах.