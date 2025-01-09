Бастрыкин обратил внимание на массовое отравление пермяков после еды из сети пекарен

В начале этой недели в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора сообщили, что с конца декабря прошлого года в столице Прикамья фиксируют случаи пищевого отравления местных жителей. Пострадавшие заразились сальмонеллезом и рассказали, что их самочувствие ухудшилось после употребления готовых блюд из пекарен «Хлебница».