Более 20 пермяков пострадали в ДТП в новогодние праздники

Госавтоинспекция Перми рассказала, как прошли длинные праздничные выходные в краевой столице. В период с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года в городе зарегистрировано 12 ДТП, в которых были травмированы 22 человека. В числе пострадавших трое детей, сообщает пресс-служба инспекции.