properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 января, 06:27

Published 9 января, 06:27

Modified 9 января, 06:29

Updated 9 января, 06:29

Госавтоинспекция Перми рассказала о нарушениях на дорогах в новогодние выходные

Более 20 пермяков пострадали в ДТП в новогодние праздники

9 января 2025, 06:27
Фото: 1MI.

Госавтоинспекция Перми рассказала о нарушениях на дорогах в новогодние выходные

Сюжет
Хэппи нью еар
Правоохранители поймали 57 пьяных водителей.

Госавтоинспекция Перми рассказала, как прошли длинные праздничные выходные в краевой столице. В период с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года в городе зарегистрировано 12 ДТП, в которых были травмированы 22 человека. В числе пострадавших трое детей, сообщает пресс-служба инспекции.

За праздники сотрудники ГАИ пресекли 1 тыс. 622 правонарушения, в их числе:

  • 57 пьяных водителей — из них 26 в состоянии алкогольного опьянения, 24 человека не стали проходить медицинское освидетельствование, еще семь человек повторно сели за руль, будучи нетрезвыми;
  • 29 водителей сели за руль, не имея водительского удостоверения;
  • пять раз пермяки попадались на выезде на полосу встречного движения;
  • 73 человека нарушили правила перевозки детей;
  • 79 раз водители не уступали дорогу пешеходам;
  • 67 раз правила дорожного движения нарушали сами пешеходы.

Госавтоинспекторы в очередной раз напоминают пермякам и гостям города, что важно постоянно соблюдать правила дорожного движения и не забывать о своей безопасности и о безопасности других участников движения.

Читайте также:
Можно ли украсить автомобиль к Новому году и не нарваться на штрафВ дептрансе Перми рассказали, как будут работать автобусы и трамваи в Новый годНа новогодние выходные парковки в Перми сделают бесплатными
#Авто#Пермь#Хэппи нью еар#Новый год#Госавтоинспекция#Гаи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика