Более 20 пермяков пострадали в ДТП в новогодние праздники

Posted 9 января, 06:27
Published 9 января, 06:27
Modified 9 января, 06:29
Updated 9 января, 06:29
Госавтоинспекция Перми рассказала, как прошли длинные праздничные выходные в краевой столице. В период с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года в городе зарегистрировано 12 ДТП, в которых были травмированы 22 человека. В числе пострадавших трое детей, сообщает пресс-служба инспекции.
За праздники сотрудники ГАИ пресекли 1 тыс. 622 правонарушения, в их числе:
Госавтоинспекторы в очередной раз напоминают пермякам и гостям города, что важно постоянно соблюдать правила дорожного движения и не забывать о своей безопасности и о безопасности других участников движения.