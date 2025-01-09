Филиал «ПМУ» получил комплексное экологическое разрешение

Posted 9 января, 06:44
Published 9 января, 06:44
Modified 9 января, 06:46
Updated 9 января, 06:46
В КЭР определено, что в филиале «ПМУ» используется 65 наилучших доступных технологий из отраслевых и межотраслевых информационно-технических справочников по производству аммиака и минеральных удобрений, очистке выбросов в атмосферу и стоков, экологическому контролю и т. д.
Кристина Мокрушина, заместитель главного инженера по экологии — начальник отдела филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в г. Перми:
По законодательству с начала 2025 года КЭР — это главный природоохранный разрешительный документ для работы предприятия. Подготовка к его получению началась еще в 2023 году. В документах к заявке необходимо было учесть все изменения регламентов и требований, провести дополнительные измерения. В результате мы успешно подтвердили, что производим продукцию по технологиям, которые оказывают наименьшее воздействие на окружающую среду.
Филиал «ПМУ» много лет ведет комплексную работу в природоохранном направлении. Предприятие передает стоки на доочистку сторонней организации по договору. Состояние атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны производственной площадки контролирует аккредитованная лаборатория, которая подтверждает отсутствие превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. В филиале «ПМУ» ведется раздельное накопление отходов, которые передаются на переработку. Ежегодно филиал «ПМУ» успешно проходит аудит на соответствие требованиям международного стандарта в области экологического менеджмента.
КЭР — единое разрешение, определяющее нормы выбросов в атмосферный воздух и сбросов сточных вод в водные объекты, а также лимиты на образование и размещение отходов производства и потребления. Заявка на КЭР подается по принципу «единого окна» и проходит согласование в Росприроднадзоре, Министерстве промышленности и торговли России, Роспотребнадзоре, Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края, Территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству.