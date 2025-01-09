Филиал «ПМУ» получил комплексное экологическое разрешение

КЭР — единое разрешение, определяющее нормы выбросов в атмосферный воздух и сбросов сточных вод в водные объекты, а также лимиты на образование и размещение отходов производства и потребления. Заявка на КЭР подается по принципу «единого окна» и проходит согласование в Росприроднадзоре, Министерстве промышленности и торговли России, Роспотребнадзоре, Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края, Территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству.