Назначен временный руководитель Арбитражного суда Пермского края

Posted 9 января, 12:19
Published 9 января, 12:19
Modified 9 января, 12:21
Updated 9 января, 12:21
С 29 декабря 2024 года заместитель председателя Арбитражного суда Пермского края Сергей Торопицин исполняет обязанности председателя. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Руководитель назначен в соответствии с приказом Верховного Суда Российской Федерации от 16 декабря 2024 года.
Напомним, что 23 декабря председатель суда Татьяна Мещерякова ушла в почётную отставку.
В начале января Арбитражный суд Пермского края постановил завершить процедуру реализации имущества основателя пермской IT-компании «Прогноз» Дмитрия Андрианова.