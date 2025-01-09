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Posted 9 января, 12:19

Published 9 января, 12:19

Modified 9 января, 12:21

Updated 9 января, 12:21

Суд возглавил Сергей Торопицин (слева)

Назначен временный руководитель Арбитражного суда Пермского края

9 января 2025, 12:19
Фото: пресс-служба Арбитражного суда Пермского края. Суд возглавил Сергей Торопицин (слева)

Сергей Торопицин 29 декабря возглавил Арбитражный суд Пермского края

Сергей Торопицин возглавляет суд в статусе «исполняющего обязанности».

С 29 декабря 2024 года заместитель председателя Арбитражного суда Пермского края Сергей Торопицин исполняет обязанности председателя. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Руководитель назначен в соответствии с приказом Верховного Суда Российской Федерации от 16 декабря 2024 года.

Напомним, что 23 декабря председатель суда Татьяна Мещерякова ушла в почётную отставку.

В начале января Арбитражный суд Пермского края постановил завершить процедуру реализации имущества основателя пермской IT-компании «Прогноз» Дмитрия Андрианова.

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