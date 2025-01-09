Онлайн-кинотеатр KION рассказал, какие фильмы и сериалы смотрели пермяки на каникулах

Posted 9 января, 11:58
Published 9 января, 11:58
Modified 9 января, 12:00
Updated 9 января, 12:00
Различными были предпочтения жителей региона в предновогодний период и первые дни 2025 года — 31 декабря и 2 января и период Рождества. Так, в новогодние первые дни каникул пермяки отдавали предпочтение просмотру телевидения и комедийным лентам, в то время как в период Рождества в лидеры просмотра вышли семейные киноленты и мелодрамы.
Самыми популярными отечественными фильмами и сериалами среди жителей Пермского края в новогодний период стали сериал «Первый номер» (18+), новый сезон сериала «Успешный» (18+) и хит «Жизнь по вызову» (18+).
Лидерами среди зарубежных фильмов и сериалов среди пермяков в новогодние каникулы стали «Один дома» (0+), «Великая» (18+), «Леди Баг и Супер-Кот» (6+).
Традиционно в новогодние праздники телеканалы транслировали любимые новогодние кинокартины, музыкальные шоу и новогодние «огоньки». В целом, чаще других телеканалов россияне отдавали предпочтение ТНТ, РОССИЯ 1, РЕН.