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Posted 9 января, 11:58

Published 9 января, 11:58

Modified 9 января, 12:00

Updated 9 января, 12:00

Онлайн-кинотеатр KION рассказал, какие фильмы и сериалы смотрели пермяки на каникулах

Онлайн-кинотеатр KION рассказал, какие фильмы и сериалы смотрели пермяки на каникулах

9 января 2025, 11:58
Аналитики онлайн-кинотеатра KION от МТС проанализировали интересы жителей Пермского края во время праздничных каникул с 31 декабря по 8 января и рассказали, за просмотром каких фильмов жители региона встретили новый 2025 год.

Различными были предпочтения жителей региона в предновогодний период и первые дни 2025 года — 31 декабря и 2 января и период Рождества. Так, в новогодние первые дни каникул пермяки отдавали предпочтение просмотру телевидения и комедийным лентам, в то время как в период Рождества в лидеры просмотра вышли семейные киноленты и мелодрамы.

Самыми популярными отечественными фильмами и сериалами среди жителей Пермского края в новогодний период стали сериал «Первый номер» (18+), новый сезон сериала «Успешный» (18+) и хит «Жизнь по вызову» (18+).

Лидерами среди зарубежных фильмов и сериалов среди пермяков в новогодние каникулы стали «Один дома» (0+), «Великая» (18+), «Леди Баг и Супер-Кот» (6+).

Традиционно в новогодние праздники телеканалы транслировали любимые новогодние кинокартины, музыкальные шоу и новогодние «огоньки». В целом, чаще других телеканалов россияне отдавали предпочтение ТНТ, РОССИЯ 1, РЕН.

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