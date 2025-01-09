Онлайн-кинотеатр KION рассказал, какие фильмы и сериалы смотрели пермяки на каникулах

Различными были предпочтения жителей региона в предновогодний период и первые дни 2025 года — 31 декабря и 2 января и период Рождества. Так, в новогодние первые дни каникул пермяки отдавали предпочтение просмотру телевидения и комедийным лентам, в то время как в период Рождества в лидеры просмотра вышли семейные киноленты и мелодрамы.