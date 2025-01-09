«Парма» победила «Химки» в ¼ Кубка России

Posted 9 января, 02:13
Published 9 января, 02:13
Modified 9 января, 07:40
Updated 9 января, 07:40
Пермский баскетбольный клуб «Парма» одержал победу во второй игре января — первом матче серии ¼ Winline Кубка России. Вчера вечером, 8 января, команда победила БК «Химки» (Московская область) на выезде со счетом 73:61, сообщает пресс-служба нашего клуба. Ранее «Парма» в этом году обыграла «Локомотив-Кубань».
Лучшим игроком вчерашнего матча среди спортсменов «Пармы» стал Алекс Хэмилтон, набравший 23 очка, четыре подбора, пять передач и два перехвата. Также отличились Самсон Руженцев (19 очков, пять подборов, восемь передач и три перехвата) и Ройс Хэмм (16 очков, семь подборов, три передачи и три перехвата).
Следующая игра состоится дома, в УДС «Молот», в эту субботу, 11 января, в 16:30. Команда примет московский ЦСКА в рамках Единой Лиги ВТБ.