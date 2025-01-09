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Posted 9 января, 02:13

Published 9 января, 02:13

Modified 9 января, 07:40

Updated 9 января, 07:40

«Парма» победила «Химки» на выезде 8 января

«Парма» победила «Химки» в ¼ Кубка России

9 января 2025, 02:13
Фото: пресс-служба БК «Парма».

«Парма» победила «Химки» на выезде 8 января

Сюжет
Парма
Больше всего очков пермякам принес Алекс Хэмилтон.

Пермский баскетбольный клуб «Парма» одержал победу во второй игре января — первом матче серии ¼ Winline Кубка России. Вчера вечером, 8 января, команда победила БК «Химки» (Московская область) на выезде со счетом 73:61, сообщает пресс-служба нашего клуба. Ранее «Парма» в этом году обыграла «Локомотив-Кубань».

Лучшим игроком вчерашнего матча среди спортсменов «Пармы» стал Алекс Хэмилтон, набравший 23 очка, четыре подбора, пять передач и два перехвата. Также отличились Самсон Руженцев (19 очков, пять подборов, восемь передач и три перехвата) и Ройс Хэмм (16 очков, семь подборов, три передачи и три перехвата).

Следующая игра состоится дома, в УДС «Молот», в эту субботу, 11 января, в 16:30. Команда примет московский ЦСКА в рамках Единой Лиги ВТБ.

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#Спорт#Пермь#Парма#Бк парма#Баскетбол
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