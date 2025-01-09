«Парма» победила «Химки» в ¼ Кубка России

Лучшим игроком вчерашнего матча среди спортсменов «Пармы» стал Алекс Хэмилтон, набравший 23 очка, четыре подбора, пять передач и два перехвата. Также отличились Самсон Руженцев (19 очков, пять подборов, восемь передач и три перехвата) и Ройс Хэмм (16 очков, семь подборов, три передачи и три перехвата).