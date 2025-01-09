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Posted 9 января, 16:11

Published 9 января, 16:11

Modified 9 января, 16:13

Updated 9 января, 16:13

Водителей просят сократить поездки по дорогам вечером и ночью из-за снега

Пермских водителей просят сократить поездки по дорогам вечером и ночью

9 января 2025, 16:11
Фото: 1MI.

Водителей просят сократить поездки по дорогам вечером и ночью из-за снега

Причина такой просьбы — резкое ухудшение погодных условий.

В Госавтоинспекции Пермского края обратились к водителям с призывом сократить поездки по дорогам вечером и ночью в связи с ухудшением погодных условий.

«На трассе идёт снег, плохая видимость, сильный боковой ветер. Автоинспекторы осуществляют контроль за движением с включёнными проблесковыми маяками на патрульных автомобилях», — сообщили в ведомстве. Водителей там призвали выбирать безопасный стиль вождения и ответственно отнестись к дорожной безопасности в сложных погодных условиях.

По данным Пермского ЦГМС 10 января по краю сохраняются сильные осадки: снег и мокрый снег, в отдельных районах края гололедно-изморозевые отложения. Сообщение об этом публикует ГУ МЧС по Пермскому краю.

В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

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