Пермских водителей просят сократить поездки по дорогам вечером и ночью

«На трассе идёт снег, плохая видимость, сильный боковой ветер. Автоинспекторы осуществляют контроль за движением с включёнными проблесковыми маяками на патрульных автомобилях», — сообщили в ведомстве. Водителей там призвали выбирать безопасный стиль вождения и ответственно отнестись к дорожной безопасности в сложных погодных условиях.