Пермских водителей просят сократить поездки по дорогам вечером и ночью

Posted 9 января, 16:11
Published 9 января, 16:11
Modified 9 января, 16:13
Updated 9 января, 16:13
В Госавтоинспекции Пермского края обратились к водителям с призывом сократить поездки по дорогам вечером и ночью в связи с ухудшением погодных условий.
«На трассе идёт снег, плохая видимость, сильный боковой ветер. Автоинспекторы осуществляют контроль за движением с включёнными проблесковыми маяками на патрульных автомобилях», — сообщили в ведомстве. Водителей там призвали выбирать безопасный стиль вождения и ответственно отнестись к дорожной безопасности в сложных погодных условиях.
По данным Пермского ЦГМС 10 января по краю сохраняются сильные осадки: снег и мокрый снег, в отдельных районах края гололедно-изморозевые отложения. Сообщение об этом публикует ГУ МЧС по Пермскому краю.
В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий на дорогах.