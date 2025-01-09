Пермский ХК «Молот» начал год с победы над ХК «Динамо-Алтай»

Хоккейный клуб «Молот» победил «Динамо-Алтай» на домашнем льду в УДС «Молот». Вчерашний матч окончился со счетом 3:2. В нашей команде отличились Игорь Зенчиков (гол и решающий буллит) и Виктор Пластинин. Сейчас пермяки находятся на 10 строчке турнирной таблицы.