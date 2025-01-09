Пермский ХК «Молот» начал год с победы над ХК «Динамо-Алтай»

Posted 9 января, 03:42
Published 9 января, 03:42
Modified 9 января, 03:46
Updated 9 января, 03:46
Хоккейный клуб «Молот» победил «Динамо-Алтай» на домашнем льду в УДС «Молот». Вчерашний матч окончился со счетом 3:2. В нашей команде отличились Игорь Зенчиков (гол и решающий буллит) и Виктор Пластинин. Сейчас пермяки находятся на 10 строчке турнирной таблицы.
Евгений Попихин, главный тренер ХК «Молот»:
— Потрясающая публика, отличный хоккей, всё время держал в напряжении. <…> Много моментов создаем, но старая наша болезнь — не получается забить. И плохо сегодня сыграли в меньшинстве. А так, по игре, по отдаче ребята — молодцы, старались, завоевали два важных очка, которые нам просто необходимы.
Следующий матч состоится уже завтра, 10 января. Пермяки встретят «Металлург» (Новокузнецк) на домашнем льду. Игра начнется в 19:00.