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Posted 9 января, 03:42

Published 9 января, 03:42

Modified 9 января, 03:46

Updated 9 января, 03:46

«Молот» обыграл дома «Динамо-Алтай»

Пермский ХК «Молот» начал год с победы над ХК «Динамо-Алтай»

9 января 2025, 03:42
Фото: скриншот видео прямой трансляции матча.

«Молот» обыграл дома «Динамо-Алтай»

Следующий матч пройдет 10 января.

Хоккейный клуб «Молот» победил «Динамо-Алтай» на домашнем льду в УДС «Молот». Вчерашний матч окончился со счетом 3:2. В нашей команде отличились Игорь Зенчиков (гол и решающий буллит) и Виктор Пластинин. Сейчас пермяки находятся на 10 строчке турнирной таблицы.

Евгений Попихин, главный тренер ХК «Молот»:

— Потрясающая публика, отличный хоккей, всё время держал в напряжении. <…> Много моментов создаем, но старая наша болезнь — не получается забить. И плохо сегодня сыграли в меньшинстве. А так, по игре, по отдаче ребята — молодцы, старались, завоевали два важных очка, которые нам просто необходимы.

Следующий матч состоится уже завтра, 10 января. Пермяки встретят «Металлург» (Новокузнецк) на домашнем льду. Игра начнется в 19:00.

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#Спорт#Пермь#Хоккей#Молот#Хк молот
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