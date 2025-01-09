Пермский край лидирует в Приволжье по стоимости фиксированного набора товаров и услуг

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Пермском крае по итогам ноября минувшего года достигла 23 тыс. 116,5 рублей. С октября стоимость набора выросла на 1,3%, а с декабря 2023 года — на 10,9%, сообщает Росстат.