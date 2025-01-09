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Posted 9 января, 09:08

Published 9 января, 09:08

Modified 9 января, 09:09

Updated 9 января, 09:09

Стоимость набора товаров и услуг в Пермском крае достигла 23 116,5 рублей.

Пермский край лидирует в Приволжье по стоимости фиксированного набора товаров и услуг

9 января 2025, 09:08
Фото: Изображение Midjourney.

Стоимость набора товаров и услуг в Пермском крае достигла 23 116,5 рублей.

Рост стоимости за год почти достиг 11%.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Пермском крае по итогам ноября минувшего года достигла 23 тыс. 116,5 рублей. С октября стоимость набора выросла на 1,3%, а с декабря 2023 года — на 10,9%, сообщает Росстат.

Пермский край стал лидером по данному показателю среди всех регионов Приволжского федерального округа. В среднем по ПФО стоимость набора в ноябре сложилась на уровне чуть выше 21,1 тыс. рублей.

В среднем по России в конце ноября 2024 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг составила почти 23,5 тыс. рублей.

Показатель рассчитывается статистическим ведомством ежемесячно в расчёте на одного человека в месяц. В состав набора включены 83 наименования товаров и услуг, в том числе 30 видов продовольственных товаров, 41 вид непродовольственных товаров и 12 видов услуг.

Ранее стало известно, что подорожает в России в 2025 году. Многое дорожает из-за повышения акцизов, роста стоимости нефтепродуктов и других факторов.

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