Пермяк Владимир Никитин стал лучшим в соревнованиях «Рождественские старты»

Владимир Никитин тренируется под руководством Николая Суворова. Кроме того, в рождественском турне еще один бегун из Пермского края Станислав Угрин стал четвертым — спортсмену едва не удалось взобраться на пьедестал. Однако он установил личный рекорд с результатом 8:06.90 секунды.