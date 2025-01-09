Пермяк Владимир Никитин стал лучшим в соревнованиях «Рождественские старты»

Posted 9 января, 02:41
Published 9 января, 02:41
Modified 9 января, 02:43
Updated 9 января, 02:43
Пермяк, 25-кратный чемпион России Владимир Никитин победил в международных соревнованиях по легкой атлетике «Рождественские старты». Забеги прошли 7 января в Екатеринбурге. Владимир Никитин стал лучшим на дистанции 3 000 м, показав результат 7:54,50 секунды.
Турнир «Рождественские старты» открывает сезон «большой» легкой атлетики России, а также является первым этапом серии «Снежная королева» всероссийской федерации легкой атлетики, обращает внимание пресс-служба министерства спорта Пермского края.
Владимир Никитин тренируется под руководством Николая Суворова. Кроме того, в рождественском турне еще один бегун из Пермского края Станислав Угрин стал четвертым — спортсмену едва не удалось взобраться на пьедестал. Однако он установил личный рекорд с результатом 8:06.90 секунды.