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Posted 9 января, 02:41

Published 9 января, 02:41

Modified 9 января, 02:43

Updated 9 января, 02:43

Пермяк Владимир Никитин победил на «Рождественских стартах» в Екатеринбурге

Пермяк Владимир Никитин стал лучшим в соревнованиях «Рождественские старты»

9 января 2025, 02:41
Фото: пресс-служба Федерации легкой атлетики Пермского края.

Пермяк Владимир Никитин победил на «Рождественских стартах» в Екатеринбурге

Наш земляк многократно завоевывал разные титулы и награды.

Пермяк, 25-кратный чемпион России Владимир Никитин победил в международных соревнованиях по легкой атлетике «Рождественские старты». Забеги прошли 7 января в Екатеринбурге. Владимир Никитин стал лучшим на дистанции 3 000 м, показав результат 7:54,50 секунды.

Турнир «Рождественские старты» открывает сезон «большой» легкой атлетики России, а также является первым этапом серии «Снежная королева» всероссийской федерации легкой атлетики, обращает внимание пресс-служба министерства спорта Пермского края.

Владимир Никитин тренируется под руководством Николая Суворова. Кроме того, в рождественском турне еще один бегун из Пермского края Станислав Угрин стал четвертым — спортсмену едва не удалось взобраться на пьедестал. Однако он установил личный рекорд с результатом 8:06.90 секунды.

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#Спорт#Пермь#Легкая атлетика#Владимир никитин
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