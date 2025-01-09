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Posted 9 января, 09:49

Published 9 января, 09:49

Modified 9 января, 09:55

Updated 9 января, 09:55

В Прикамье прогнозируются снег, мокрый снег и гололедно-изморозевые отложения

Пермяков предупреждают о сильных осадках и гололёде

9 января 2025, 09:49
Фото: 1MI.

В Прикамье прогнозируются снег, мокрый снег и гололедно-изморозевые отложения

Возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

По данным Пермского ЦГМС 10 января по краю сохраняются сильные осадки: снег и мокрый снег), в отдельных районах края гололедно-изморозевые отложения. Сообщение об этом публикует ГУ МЧС по Пермскому краю.

В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует:

  • Избегать нахождение рядом с линиями электропередач;
  • При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности;
  • Не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега и не позволять находиться в таких местах детям;
  • Входя в здание, обязательно поднять голову вверх, и убедиться в отсутствии свисающих глыб снега, наледи и сосулек.

Этой ночью в Перми побит суточный рекорд тепла столетней давности. Температура воздуха в краевой столице этой ночью повышалась до +0,7˚.

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