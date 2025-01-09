Пермяков предупреждают о сильных осадках и гололёде

Posted 9 января, 09:49
Published 9 января, 09:49
Modified 9 января, 09:55
Updated 9 января, 09:55
По данным Пермского ЦГМС 10 января по краю сохраняются сильные осадки: снег и мокрый снег), в отдельных районах края гололедно-изморозевые отложения. Сообщение об этом публикует ГУ МЧС по Пермскому краю.
В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий на дорогах.
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