Почти три десятка домов в Индустриальном районе на сутки останутся без воды

Если у вас отключили воду без предупреждения или возникла аварийная ситуация на водопроводе или канализации, немедленно сообщите об этом по номеру 2100-680 или 068 (со стационарного телефона), либо напишите на электронную почту [email protected]. По этим контактам можно также оставить заявку на подвоз воды.