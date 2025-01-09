Почти три десятка домов в Индустриальном районе на сутки останутся без воды

Posted 9 января, 05:55
Published 9 января, 05:55
Modified 9 января, 05:57
Updated 9 января, 05:57
Из-за планово-ремонтных работ почти три десятка домов в Перми останутся без воды на целые сутки. В пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье» сообщают, что с 09:00 11 января д 09:00 12 января водоснабжение будет отключено в зданиях по адресам:
Если у вас отключили воду без предупреждения или возникла аварийная ситуация на водопроводе или канализации, немедленно сообщите об этом по номеру 2100-680 или 068 (со стационарного телефона), либо напишите на электронную почту [email protected]. По этим контактам можно также оставить заявку на подвоз воды.