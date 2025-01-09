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Posted 9 января, 05:55

Published 9 января, 05:55

Modified 9 января, 05:57

Updated 9 января, 05:57

В Индустриальном районе Перми сутки не будет воды в 29 домах

Почти три десятка домов в Индустриальном районе на сутки останутся без воды

9 января 2025, 05:55
Фото: fusionbrain.ai.

В Индустриальном районе Перми сутки не будет воды в 29 домах

Сюжет
Коммунальный рай
Отключения запланированы в конце недели.

Из-за планово-ремонтных работ почти три десятка домов в Перми останутся без воды на целые сутки. В пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье» сообщают, что с 09:00 11 января д 09:00 12 января водоснабжение будет отключено в зданиях по адресам:

  • ул. Архитектора Свиязева, 21, 25, 31, 32, 34, 34А, 35, 36, 38, 40/1, 40/2, 40/3, 42, 44, 46/1, 46/2, 48, 50/1, 52;
  • ул. 3-я Гиринская, 27а/1;
  • ул. Композитора Глинки, 11а;
  • ул. Космонавта Леонова, 62, 64, 64а, 66, 68, 74, 82, 82 к1.

Если у вас отключили воду без предупреждения или возникла аварийная ситуация на водопроводе или канализации, немедленно сообщите об этом по номеру 2100-680 или 068 (со стационарного телефона), либо напишите на электронную почту [email protected]. По этим контактам можно также оставить заявку на подвоз воды.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье
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