Подросток в Березниках лишился двух пальцев в новогоднюю ночь

Posted 9 января, 10:32
Published 9 января, 10:32
Modified 9 января, 10:34
Updated 9 января, 10:34
В Березниках в новогоднюю ночь подросток лишился пальцев. Мальчик был доставлен в детское хирургическое отделение краевой больницы имени Вагнера после взрыва петарды.
Врачи диагностировали взрывную травму кисти и травматическую ампутацию двух пальцев. Как сообщает пресс-служба больницы, подростку провели операцию, сейчас пострадавший находится в удовлетворительном состоянии в отделении стационара.
Всего в Березниках в круглосуточный травмпункт обратился 501 местный житель, из них 56 детей и подростков. В большинстве случаев березниковцы травмировались на улице или при катании с горок — медики оказывали помощь с переломами, растяжениями или ушибами.