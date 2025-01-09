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Posted 9 января, 10:32

Published 9 января, 10:32

Modified 9 января, 10:34

Updated 9 января, 10:34

В Березниках в новогоднюю ночь подросток пострадал из-за петарды

Подросток в Березниках лишился двух пальцев в новогоднюю ночь

9 января 2025, 10:32
Фото: Изображение Midjourney.

В Березниках в новогоднюю ночь подросток пострадал из-за петарды

Сюжет
Детский мир
За помощью медиков в трамвпунктах в праздники обратились более 500 березниковцев.

В Березниках в новогоднюю ночь подросток лишился пальцев. Мальчик был доставлен в детское хирургическое отделение краевой больницы имени Вагнера после взрыва петарды.

Врачи диагностировали взрывную травму кисти и травматическую ампутацию двух пальцев. Как сообщает пресс-служба больницы, подростку провели операцию, сейчас пострадавший находится в удовлетворительном состоянии в отделении стационара.

Всего в Березниках в круглосуточный травмпункт обратился 501 местный житель, из них 56 детей и подростков. В большинстве случаев березниковцы травмировались на улице или при катании с горок — медики оказывали помощь с переломами, растяжениями или ушибами.

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#Происшествия#Пермь#Детский мир#Березники#Хэппи нью еар#Новый год#Больница
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