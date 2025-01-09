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Posted 9 января, 08:04

Published 9 января, 08:04

Modified 9 января, 08:07

Updated 9 января, 08:07

Проект строительства гостиницы и СПА-комплекса на курорте «Губаха» не согласован

Проект строительства гостиницы и СПА-комплекса на курорте «Губаха» не одобрен

9 января 2025, 08:04
Фото: vk.com/gubahasport.

Проект строительства гостиницы и СПА-комплекса на курорте «Губаха» не согласован

В горнолыжном комплексе объяснили причину.

Государственная экспертиза не согласовала документацию по строительству второго этапа развлекательного комплекса в Губахе. Как пишет «Ъ-Прикамье», отрицательное заключение госэкспертизы выдано 28 декабря прошлого года.

По второму этапу инвестиционного проекта планируется возвести на территории «Губахи» гостиницу, СПА-комплекс и контрольно-пропускной пункт. Ранее сообщалось, что застройщиком проекта выступило ООО «Новая Губаха», а генеральным проектировщиком — ООО «ПрофПроект». В горнолыжном центре «Губаха» пояснили «Ъ-Прикамье», что отрицательное заключение получено из-за технического сбоя при выгрузке документов. В ближайшие пару недель планируется оформить повторную выгрузку. В конце января или феврале на проектную документацию может быть получено положительное заключение госэкспертизы.

В конце декабря стало известно, что на территории горнолыжного курорта появится спортивно-туристический и рекреационно-оздоровительный кластер. В него войдут 20 благоустроенных коттеджей для туристов, а также трассы различной категории сложности, учебный склон и зона для катания на сноубордах.

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#Общество#Пермь#Губаха#Курорт#Горнолыжный комплекс#Инвестиционный проект#Госэкспертиза
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