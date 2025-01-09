Проект строительства гостиницы и СПА-комплекса на курорте «Губаха» не одобрен

Posted 9 января, 08:04
Published 9 января, 08:04
Modified 9 января, 08:07
Updated 9 января, 08:07
Государственная экспертиза не согласовала документацию по строительству второго этапа развлекательного комплекса в Губахе. Как пишет «Ъ-Прикамье», отрицательное заключение госэкспертизы выдано 28 декабря прошлого года.
По второму этапу инвестиционного проекта планируется возвести на территории «Губахи» гостиницу, СПА-комплекс и контрольно-пропускной пункт. Ранее сообщалось, что застройщиком проекта выступило ООО «Новая Губаха», а генеральным проектировщиком — ООО «ПрофПроект». В горнолыжном центре «Губаха» пояснили «Ъ-Прикамье», что отрицательное заключение получено из-за технического сбоя при выгрузке документов. В ближайшие пару недель планируется оформить повторную выгрузку. В конце января или феврале на проектную документацию может быть получено положительное заключение госэкспертизы.
В конце декабря стало известно, что на территории горнолыжного курорта появится спортивно-туристический и рекреационно-оздоровительный кластер. В него войдут 20 благоустроенных коттеджей для туристов, а также трассы различной категории сложности, учебный склон и зона для катания на сноубордах.