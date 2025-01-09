Проект строительства гостиницы и СПА-комплекса на курорте «Губаха» не одобрен

По второму этапу инвестиционного проекта планируется возвести на территории «Губахи» гостиницу, СПА-комплекс и контрольно-пропускной пункт. Ранее сообщалось, что застройщиком проекта выступило ООО «Новая Губаха», а генеральным проектировщиком — ООО «ПрофПроект». В горнолыжном центре «Губаха» пояснили «Ъ-Прикамье», что отрицательное заключение получено из-за технического сбоя при выгрузке документов. В ближайшие пару недель планируется оформить повторную выгрузку. В конце января или феврале на проектную документацию может быть получено положительное заключение госэкспертизы.