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Posted 9 января, 13:25

Published 9 января, 13:25

Modified 9 января, 13:27

Updated 9 января, 13:27

С 10 января российские авиакомпании будут предоставлять 50% скидку для детей

Российские авиакомпании будут предоставлять 50% скидку на билеты для детей до 12 лет

9 января 2025, 13:25
Фото: Изображение Midjourney.

С 10 января российские авиакомпании будут предоставлять 50% скидку для детей

Скидка по всем внутренним направлениям в рамках всех действующих тарифов за исключением бизнес-класса.

С 10 января все российские авиакомпании будут предоставлять 50% скидку для детей до 12 лет. Об этом заявил министр транспорта России Роман Старовойт, сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, с 1 января 23 крупнейшие российские авиакомпании уже начали предоставлять 50% скидку детям до 12 лет по всем внутренним направлениям в рамках всех действующих тарифов за исключением бизнес-класса. В настоящее время было перевезено свыше 260 тыс. несовершеннолетних.

Министр заявил, что уже продали более 870 тыс. билетов на авиаперелеты до конца января.

Напомним, что самые юные пассажиры — дети до 2 лет — могут путешествовать бесплатно по внутренним маршрутам, им предоставляется скидка 90% на международные рейсы при покупке билетов без отдельного места.

Ранее сообщалось, что краевое правительство решило продлить на 2025 год субсидирование авиамаршрута Пермь — Красноярск.

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#Пермь#Авиаперевозки#Транспорт#Авиаперелеты#Билеты
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