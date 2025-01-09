Российские авиакомпании будут предоставлять 50% скидку на билеты для детей до 12 лет

Posted 9 января, 13:25
Published 9 января, 13:25
Modified 9 января, 13:27
Updated 9 января, 13:27
С 10 января все российские авиакомпании будут предоставлять 50% скидку для детей до 12 лет. Об этом заявил министр транспорта России Роман Старовойт, сообщает РИА Новости.
По словам чиновника, с 1 января 23 крупнейшие российские авиакомпании уже начали предоставлять 50% скидку детям до 12 лет по всем внутренним направлениям в рамках всех действующих тарифов за исключением бизнес-класса. В настоящее время было перевезено свыше 260 тыс. несовершеннолетних.
Министр заявил, что уже продали более 870 тыс. билетов на авиаперелеты до конца января.
Напомним, что самые юные пассажиры — дети до 2 лет — могут путешествовать бесплатно по внутренним маршрутам, им предоставляется скидка 90% на международные рейсы при покупке билетов без отдельного места.
Ранее сообщалось, что краевое правительство решило продлить на 2025 год субсидирование авиамаршрута Пермь — Красноярск.