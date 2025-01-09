Российские авиакомпании будут предоставлять 50% скидку на билеты для детей до 12 лет

По словам чиновника, с 1 января 23 крупнейшие российские авиакомпании уже начали предоставлять 50% скидку детям до 12 лет по всем внутренним направлениям в рамках всех действующих тарифов за исключением бизнес-класса. В настоящее время было перевезено свыше 260 тыс. несовершеннолетних.