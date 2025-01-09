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Posted 9 января, 06:32

Published 9 января, 06:32

Modified 9 января, 06:34

Updated 9 января, 06:34

С каких выплат приставы не смогут взыскать долги в Перми в 2025 году

С каких выплат приставы не смогут взыскать долги в Перми в 2025 году

9 января 2025, 06:32
Фото: 1MI. С каких выплат приставы не смогут взыскать долги в Перми в 2025 году
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Приставы
Приставы списывают деньги со счетов — увы, распространенная ситуация, если у гражданина накопилось много долгов. Однако по закону далеко не во всех случаях такое возможно — есть доходы определенных категорий, с которых взыскивать долги в принудительном порядке нельзя.

Рассказываем об этих доходах и объясняем, что делать, если деньги все-таки списываются.

За что приставы списывают деньги со счетов

Списание средств со счетов жителей Перми возможно только в том случае, если у них накопились внушительные долги, и дело уже дошло до суда. Задолженности могут образоваться в силу разных причин:

  • Долг по ЖКУ.
  • Долг по алиментам.
  • Неуплата штрафов за нарушение ПДД.
  • Неуплата по кредитам.

Однако важно помнить, что списание денег в счет долгов осуществляется в рамках закона, а именно — ст. 101 Закона об исполнительном производстве. В этом же законе прописано, с каких именно доходов приставы не имеют права снимать деньги.

Также стоит отметить, что должник в Перми в 2025 году имеет право сохранить часть своих средств у себя на счете. Это должна быть сумма, сопоставимая с региональным прожиточным минимумом. Чтобы приставы не списывали все под ноль и оставляли на счете нужную сумму, необходимо подать заявление. Ну, а если у должника есть кто-то на иждивении, например, дети или пожилые родственники, есть шанс, что приставы сохранят на счете сумму, равную прожиточным минимумам на иждивенцев.

Есть и исключения: добиться сохранения на счете суммы, сопоставимой с прожиточным минимумом, не выйдет, если приставы взыскивают деньги в счет компенсации ущерба в результате преступления, а также долг по алиментам.

Списание средств со счетов жителей Перми возможно только в том случае, если у них накопились внушительные долги, и дело уже дошло до суда
Списание средств со счетов жителей Перми возможно только в том случае, если у них накопились внушительные долги, и дело уже дошло до суда. Фото: 1MI

С какого дохода приставы не имеют права списывать деньги

Разберемся, с каких именно доходов приставы в Перми не имеют законного права списывать средства, если дело уже дошло до суда.

Возмещение вреда

Как правило, судебные приставы-исполнители оставляют нетронутыми такие выплаты должника, как возмещение вреда, нанесенному здоровью, и выплату по потере кормильца. В случае с возмещением вреда есть определенные исключения. К примеру, приставы имеют право взыскивать задолженность по алиментам и по финансовым обязательствам, которые связаны с уходом из жизни кормильца.

Компенсация за гибель и увечья

Граждане, которые были контужены, травмированы или ранены в рамках исполнения своих обязанностей по службе, от государства получают соответствующие выплаты. Если такой гражданин уйдет из жизни, то эти выплаты будут получать члены его семьи. И с него самого, и с его родственников такие средства приставы не имеют права взыскивать в счет долгов.

Выплаты пострадавшим в катастрофах

Речь идет о катастрофах, в которых пострадали люди. Пострадавшие получают компенсации, выплаты выделяют из региональных, федеральных и прочих бюджетов. К примеру, такие выплаты получают жители Перми, принимавшие участие в ликвидации аварии в Чернобыле и пострадали от радиации.

С таких выплат приставы тоже не могут взыскать долг — в большинстве случаев. Но есть и исключения. К примеру, если получатель выплаты задолжал алименты или не платит компенсацию по возмещению вреда по причине смерти кормильца, средства спишут и из этой выплаты.

Выплаты по уходу за нетрудоспособными

Многие жители Перми, которые ухаживают за нетрудоспособными людьми, получают от государства выплаты в размере 1200 рублей. В частности, они положены при уходе:

  • За людьми с инвалидностью I группы.
  • За престарелыми гражданами, которым постоянный уход необходим.
  • За людьми старше 80 лет.

Опекуны, отцы и матери в Перми, которые ухаживают за ребенком, имеющим инвалидность I группы с детства, или за ребенком в статусе инвалида, получают по 10 тысяч рублей. Эти средства даже при наличии долгов приставы не будут взыскивать.

Выплаты по уходу за нетрудоспособными не подлежат списанию судебными приставами
Выплаты по уходу за нетрудоспособными не подлежат списанию судебными приставами. Фото: 1MI

Специальные выплаты

Некоторые граждане каждый год или каждый месяц получают различные выплаты, в числе которых — денежная компенсация стоимости лекарственных средств или проезда.

Пример: житель Перми, инвалид, по закону имеет право пользоваться НСУ — набором социальных услуг. Это путевки в профилактории и санатории, бесплатные лекарства, проезд в поездах. Однако он решил отказаться от услуг и выбрал получение их финансового эквивалента. Теперь каждый месяц он получает порядка 3,7 тысяч рублей, а если он решит отказаться также и от положенных ему путевок и лекарств, то компенсация составит уже более 5 тысяч рублей.

С этих денежных компенсаций приставы также не взыскивают средства в счет долгов — законом это запрещено.

Алименты

Под алиментами понимаются денежные суммы, которые дети, не достигшие совершеннолетия, получают в тот период, пока их родители находятся в розыске. С этих сумм долги не взыскиваются.

Компенсации трудового характера

К этой категории относятся несколько разных выплат. Это компенсация расходов, связанных:

  • С переводом на работу в другую местность.
  • С командировкой.
  • С направлением на работу в другой регион.

Также сюда относится и денежная компенсация за изнашивание оборудования, необходимого для работы, но находящегося в собственности сотрудника. Третья выплата — компенсация, которую выплачивает работодатель в связи с появлением у сотрудника ребенка, с вступлением в брак или в связи с уходом из жизни его близких родственников.

Денежные выплаты по ОСС

В Перми приставы не могут взыскивать в счет долгов суммы из декретных — то есть, из пособий по родам и беременности, из выплат в связи с травмированием на работе и заболеваниям, полученным на ней же.

Что касается пенсии по инвалидности, пенсии по старости, а также срочных и накопительных пенсий, больничных, то с них приставы могут списывать деньги.

Выплаты в связи с потерей кормильца

Пенсия, которая выплачивается в связи с потерей кормильца — выплата, защищенная от приставов. Ее выплачивают из федерального и регионального бюджетов. В счет долгов с нее ничего взыскивать нельзя.

Пенсия, которая выплачивается в связи с потерей кормильца — выплата, защищенная от приставов
Пенсия, которая выплачивается в связи с потерей кормильца — выплата, защищенная от приставов. Фото: 1MI

Денежные выплаты в связи с беременностью и воспитанием детей

Жители Перми, получающие выплаты в связи с беременностью и воспитанием ребенка либо детей, защищены от притязаний со стороны приставов. В частности, в счет долгов они не могут списать деньги с пособия, которое мать получает за ребенка до 1,5 лет.

Материнский капитал

Многие жительницы Перми переживают, могут ли приставы списать за долги деньги из материнского капитала. Переживания напрасны, поскольку закон прямо запрещает взыскивать с этих выплат долги, вне зависимости от их размера и обстоятельств.

Материальная помощь единовременного характера

Такую помощь в виде выплат предоставляют гражданам, пострадавшим в результате:

  • ЧС, например, стихийных бедствий.
  • Атак со стороны террористов.
  • Уход из жизни члена семьи.

Также деньги выплачивают и в формате гуманитарной помощи, как поощрение за помощь в раскрытии различных преступлений и в их предотвращении. Эти выплаты приставы не имеют права трогать, списывая с них деньги в счет погашения долгов.

Компенсация санаторных путевок

Приставы в Перми не могут взыскивать сумму, которой компенсируется цена путевки в санаторий на территории России — ни частичную, ни полную. Это касается тех компенсаций, которые получает и сам гражданин, и члены его семьи. А вот если работодатель по своей инициативе перечислил сотруднику деньги на покупку путевки, то приставы эти деньги могут списать.

Денежная компенсация цены проезда к месту прохождения лечения

Из государственного бюджета гражданам компенсируется стоимость проезда до места прохождения лечения и обратно. Такую компенсацию может получить и тот, кто его сопровождает. Ни в том, ни в другом случае с компенсации приставы списать деньги не могут.

Приставы в Перми не могут взыскивать сумму, которой компенсируется цена путевки в санаторий на территории России
Приставы в Перми не могут взыскивать сумму, которой компенсируется цена путевки в санаторий на территории России. Фото: 1MI

Выплата на похороны

Официальное название этой выплаты — пособие (социальное) на погребение. Если житель Перми его получил, то приставы не могут с него ничего списать. В Прикамье максимальный размер такой выплаты составляет порядка 8 тысяч рублей, в феврале 2025 года сумма вырастет почти до 9 тысяч.

Компенсации пострадавшим при ЧС

К этой категории относятся выплаты, положенные гражданам, которые из-за чрезвычайного происшествия потеряли имущество, пособия в связи с гибелью родственников, вреда здоровью. Их тоже не могут сделать объектом взыскания средств для погашения долгов.

Выплата в рамках соцподдержки

Сюда относятся выплаты, которые отдельные категории граждан получают в соответствии с правительственными и президентскими указами. Пример — так называемые «путинские» выплаты на детей, которые в Перми, как и во всей России, получили семьи во второй половине 2021 года.

Финансовая поддержка малоимущих

К этой категории относятся деньги, которые пермяки получают после заключения соцконтракта, в виде другой помощи от государства. К примеру, это деньги, выделяемые на покупку всего необходимого к школе ребенку.

Выплаты военнослужащим

Жители Перми, принимающие участи в СВО, других боевых действиях, а также мобилизованные, от государства получают выплаты. С этих выплат приставы не имеют права списывать деньги для погашения долга. Исключение — алименты: если участник СВО имеет по ним долг, суммы будут списывать даже с его «боевых» выплат.

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