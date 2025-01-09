С каких выплат приставы не смогут взыскать долги в Перми в 2025 году

Posted 9 января, 06:32
Published 9 января, 06:32
Modified 9 января, 06:34
Updated 9 января, 06:34
Рассказываем об этих доходах и объясняем, что делать, если деньги все-таки списываются.
Списание средств со счетов жителей Перми возможно только в том случае, если у них накопились внушительные долги, и дело уже дошло до суда. Задолженности могут образоваться в силу разных причин:
Однако важно помнить, что списание денег в счет долгов осуществляется в рамках закона, а именно — ст. 101 Закона об исполнительном производстве. В этом же законе прописано, с каких именно доходов приставы не имеют права снимать деньги.
Также стоит отметить, что должник в Перми в 2025 году имеет право сохранить часть своих средств у себя на счете. Это должна быть сумма, сопоставимая с региональным прожиточным минимумом. Чтобы приставы не списывали все под ноль и оставляли на счете нужную сумму, необходимо подать заявление. Ну, а если у должника есть кто-то на иждивении, например, дети или пожилые родственники, есть шанс, что приставы сохранят на счете сумму, равную прожиточным минимумам на иждивенцев.
Есть и исключения: добиться сохранения на счете суммы, сопоставимой с прожиточным минимумом, не выйдет, если приставы взыскивают деньги в счет компенсации ущерба в результате преступления, а также долг по алиментам.
Разберемся, с каких именно доходов приставы в Перми не имеют законного права списывать средства, если дело уже дошло до суда.
Как правило, судебные приставы-исполнители оставляют нетронутыми такие выплаты должника, как возмещение вреда, нанесенному здоровью, и выплату по потере кормильца. В случае с возмещением вреда есть определенные исключения. К примеру, приставы имеют право взыскивать задолженность по алиментам и по финансовым обязательствам, которые связаны с уходом из жизни кормильца.
Граждане, которые были контужены, травмированы или ранены в рамках исполнения своих обязанностей по службе, от государства получают соответствующие выплаты. Если такой гражданин уйдет из жизни, то эти выплаты будут получать члены его семьи. И с него самого, и с его родственников такие средства приставы не имеют права взыскивать в счет долгов.
Речь идет о катастрофах, в которых пострадали люди. Пострадавшие получают компенсации, выплаты выделяют из региональных, федеральных и прочих бюджетов. К примеру, такие выплаты получают жители Перми, принимавшие участие в ликвидации аварии в Чернобыле и пострадали от радиации.
С таких выплат приставы тоже не могут взыскать долг — в большинстве случаев. Но есть и исключения. К примеру, если получатель выплаты задолжал алименты или не платит компенсацию по возмещению вреда по причине смерти кормильца, средства спишут и из этой выплаты.
Многие жители Перми, которые ухаживают за нетрудоспособными людьми, получают от государства выплаты в размере 1200 рублей. В частности, они положены при уходе:
Опекуны, отцы и матери в Перми, которые ухаживают за ребенком, имеющим инвалидность I группы с детства, или за ребенком в статусе инвалида, получают по 10 тысяч рублей. Эти средства даже при наличии долгов приставы не будут взыскивать.
Некоторые граждане каждый год или каждый месяц получают различные выплаты, в числе которых — денежная компенсация стоимости лекарственных средств или проезда.
Пример: житель Перми, инвалид, по закону имеет право пользоваться НСУ — набором социальных услуг. Это путевки в профилактории и санатории, бесплатные лекарства, проезд в поездах. Однако он решил отказаться от услуг и выбрал получение их финансового эквивалента. Теперь каждый месяц он получает порядка 3,7 тысяч рублей, а если он решит отказаться также и от положенных ему путевок и лекарств, то компенсация составит уже более 5 тысяч рублей.
С этих денежных компенсаций приставы также не взыскивают средства в счет долгов — законом это запрещено.
Под алиментами понимаются денежные суммы, которые дети, не достигшие совершеннолетия, получают в тот период, пока их родители находятся в розыске. С этих сумм долги не взыскиваются.
К этой категории относятся несколько разных выплат. Это компенсация расходов, связанных:
Также сюда относится и денежная компенсация за изнашивание оборудования, необходимого для работы, но находящегося в собственности сотрудника. Третья выплата — компенсация, которую выплачивает работодатель в связи с появлением у сотрудника ребенка, с вступлением в брак или в связи с уходом из жизни его близких родственников.
В Перми приставы не могут взыскивать в счет долгов суммы из декретных — то есть, из пособий по родам и беременности, из выплат в связи с травмированием на работе и заболеваниям, полученным на ней же.
Что касается пенсии по инвалидности, пенсии по старости, а также срочных и накопительных пенсий, больничных, то с них приставы могут списывать деньги.
Пенсия, которая выплачивается в связи с потерей кормильца — выплата, защищенная от приставов. Ее выплачивают из федерального и регионального бюджетов. В счет долгов с нее ничего взыскивать нельзя.
Жители Перми, получающие выплаты в связи с беременностью и воспитанием ребенка либо детей, защищены от притязаний со стороны приставов. В частности, в счет долгов они не могут списать деньги с пособия, которое мать получает за ребенка до 1,5 лет.
Многие жительницы Перми переживают, могут ли приставы списать за долги деньги из материнского капитала. Переживания напрасны, поскольку закон прямо запрещает взыскивать с этих выплат долги, вне зависимости от их размера и обстоятельств.
Материальная помощь единовременного характера
Такую помощь в виде выплат предоставляют гражданам, пострадавшим в результате:
Также деньги выплачивают и в формате гуманитарной помощи, как поощрение за помощь в раскрытии различных преступлений и в их предотвращении. Эти выплаты приставы не имеют права трогать, списывая с них деньги в счет погашения долгов.
Приставы в Перми не могут взыскивать сумму, которой компенсируется цена путевки в санаторий на территории России — ни частичную, ни полную. Это касается тех компенсаций, которые получает и сам гражданин, и члены его семьи. А вот если работодатель по своей инициативе перечислил сотруднику деньги на покупку путевки, то приставы эти деньги могут списать.
Из государственного бюджета гражданам компенсируется стоимость проезда до места прохождения лечения и обратно. Такую компенсацию может получить и тот, кто его сопровождает. Ни в том, ни в другом случае с компенсации приставы списать деньги не могут.
Официальное название этой выплаты — пособие (социальное) на погребение. Если житель Перми его получил, то приставы не могут с него ничего списать. В Прикамье максимальный размер такой выплаты составляет порядка 8 тысяч рублей, в феврале 2025 года сумма вырастет почти до 9 тысяч.
К этой категории относятся выплаты, положенные гражданам, которые из-за чрезвычайного происшествия потеряли имущество, пособия в связи с гибелью родственников, вреда здоровью. Их тоже не могут сделать объектом взыскания средств для погашения долгов.
Сюда относятся выплаты, которые отдельные категории граждан получают в соответствии с правительственными и президентскими указами. Пример — так называемые «путинские» выплаты на детей, которые в Перми, как и во всей России, получили семьи во второй половине 2021 года.
К этой категории относятся деньги, которые пермяки получают после заключения соцконтракта, в виде другой помощи от государства. К примеру, это деньги, выделяемые на покупку всего необходимого к школе ребенку.
Жители Перми, принимающие участи в СВО, других боевых действиях, а также мобилизованные, от государства получают выплаты. С этих выплат приставы не имеют права списывать деньги для погашения долга. Исключение — алименты: если участник СВО имеет по ним долг, суммы будут списывать даже с его «боевых» выплат.