С каких выплат приставы не смогут взыскать долги в Перми в 2025 году

Также стоит отметить, что должник в Перми в 2025 году имеет право сохранить часть своих средств у себя на счете. Это должна быть сумма, сопоставимая с региональным прожиточным минимумом. Чтобы приставы не списывали все под ноль и оставляли на счете нужную сумму, необходимо подать заявление. Ну, а если у должника есть кто-то на иждивении, например, дети или пожилые родственники, есть шанс, что приставы сохранят на счете сумму, равную прожиточным минимумам на иждивенцев.