В Березниках закрыли первую в городе массовую библиотеку

В Березниках она известна как профсоюзная библиотека азотчиков, находится в ДК им. Ленина Культурно-спортивного центра «Азот». Это первая массовая библиотека города. В 2020 году она была отремонтирована за 2 млн рублей, объединила фонды двух библиотек: художественной и первой в городе Березники библиотеки с профильным техническим уклоном. Всего были представлены 23 тысячи книг, из них 800 — уникальные издания о химической промышленности.