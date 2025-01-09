В Березниках закрыли первую в городе массовую библиотеку

Posted 9 января, 10:43
Published 9 января, 10:43
Modified 9 января, 10:45
Updated 9 января, 10:45
Старейшая библиотека Березников (Пермский край) закрыта из-за нерентабельности. Горожан просят разобрать книги по домам. А книг здесь было — 23 тысячи.
В Березниках она известна как профсоюзная библиотека азотчиков, находится в ДК им. Ленина Культурно-спортивного центра «Азот». Это первая массовая библиотека города. В 2020 году она была отремонтирована за 2 млн рублей, объединила фонды двух библиотек: художественной и первой в городе Березники библиотеки с профильным техническим уклоном. Всего были представлены 23 тысячи книг, из них 800 — уникальные издания о химической промышленности.
Сотрудникам библиотеки и читателям объяснили закрытие нерентабельностью. Часть книжного фонда забрали муниципальные библиотеки, сотрудники предприятия, читатели. Но ещё осталось много книг. Сотрудники и читатели очень негативно высказываются о закрытии учреждения в социальных сетях, считают, что библиотеку надо было сохранить.