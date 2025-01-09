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Posted 9 января, 10:43

Published 9 января, 10:43

Modified 9 января, 10:45

Updated 9 января, 10:45

Библиотека, которая открылась после ремонта пять лет назад, закрыта навсегда

В Березниках закрыли первую в городе массовую библиотеку

9 января 2025, 10:43
Фото: со страниц сотрудников библиотеки в соцсетях.

Библиотека, которая открылась после ремонта пять лет назад, закрыта навсегда

В 2020 году она была отремонтирована за 2 млн рублей.

Старейшая библиотека Березников (Пермский край) закрыта из-за нерентабельности. Горожан просят разобрать книги по домам. А книг здесь было — 23 тысячи.

В Березниках она известна как профсоюзная библиотека азотчиков, находится в ДК им. Ленина Культурно-спортивного центра «Азот». Это первая массовая библиотека города. В 2020 году она была отремонтирована за 2 млн рублей, объединила фонды двух библиотек: художественной и первой в городе Березники библиотеки с профильным техническим уклоном. Всего были представлены 23 тысячи книг, из них 800 — уникальные издания о химической промышленности.

Сотрудникам библиотеки и читателям объяснили закрытие нерентабельностью. Часть книжного фонда забрали муниципальные библиотеки, сотрудники предприятия, читатели. Но ещё осталось много книг. Сотрудники и читатели очень негативно высказываются о закрытии учреждения в социальных сетях, считают, что библиотеку надо было сохранить.

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#Березники#Азот#Культура#Закрытие#Библиотека#Библиотека в березниках
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