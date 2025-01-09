Posted 9 января, 10:57
Published 9 января, 10:57
Modified 9 января, 10:59
Updated 9 января, 10:59
Прокуратура Чернушинского района провела проверку соблюдения законодательства о здравоохранении. В Чернушке мужчине оказали медпомощь лишь после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.
Выявлены нарушения, связанные с несоблюдением порядка направления гражданина в медицинское учреждение для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Гражданин нуждался в замене элементов кардиостимулятора в целях обеспечения его стабильной работы.
Соответствующее медицинское заключение было передано врачу-терапевту для подготовки пакета документов и получения направления на госпитализацию. Однако необходимые документы были подготовлены только в ходе прокурорской проверки.
По выявленным нарушениям главному врачу больницы внесено представление. Помощь мужчине оказана.
Пермской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях за январь — ноябрь 2024 года было выявлено 154 нарушений закона, связанных с предоставлением медицинской помощи осужденных.