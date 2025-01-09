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Posted 9 января, 10:57

Published 9 января, 10:57

Modified 9 января, 10:59

Updated 9 января, 10:59

В Прикамье мужчине оказали медпомощь лишь после вмешательства прокуратуры

В Чернушке мужчине оказали медпомощь лишь после вмешательства прокуратуры

9 января 2025, 10:57
Фото: Изображение Midjourney.

В Прикамье мужчине оказали медпомощь лишь после вмешательства прокуратуры

Мужчина нуждался в замене элементов кардиостимулятора в целях обеспечения его стабильной работы.

Прокуратура Чернушинского района провела проверку соблюдения законодательства о здравоохранении. В Чернушке мужчине оказали медпомощь лишь после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.

Выявлены нарушения, связанные с несоблюдением порядка направления гражданина в медицинское учреждение для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Гражданин нуждался в замене элементов кардиостимулятора в целях обеспечения его стабильной работы.

Соответствующее медицинское заключение было передано врачу-терапевту для подготовки пакета документов и получения направления на госпитализацию. Однако необходимые документы были подготовлены только в ходе прокурорской проверки.

По выявленным нарушениям главному врачу больницы внесено представление. Помощь мужчине оказана.

Пермской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях за январь — ноябрь 2024 года было выявлено 154 нарушений закона, связанных с предоставлением медицинской помощи осужденных.

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#Прокуратура#Здравоохранение#Чернушка
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