В ДТП около Кунгура погибла молодая женщина-водитель

По предварительной информации, на 107 км водитель превысила скорость, не учла дорожные условия, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с грузовым автомобилем Skania под управлением 45-летнего водителя. В результате водитель легкового автомобиля скончалась в карете скорой помощи.