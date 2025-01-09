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Posted 9 января, 12:48

Published 9 января, 12:48

Modified 9 января, 13:03

Updated 9 января, 13:03

В ДТП около Кунгура погибла 25-летняя женщина-водитель

В ДТП около Кунгура погибла молодая женщина-водитель

9 января 2025, 12:48
Фото: 1MI.

В ДТП около Кунгура погибла 25-летняя женщина-водитель

Сюжет
Кунгур
Её автомобиль выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком

Сегодня, 9 января, на территории Кунгурского округа произошло смертельное ДТП. В его результате погибла молодая женщина-водитель, сообщают в Госавтоинспекции Прикамья.

В 12:45 по автодороге Кострома-Шарья-Киров-Пермь-подъезд к п. Ачит со стороны Перми в направлении Екатеринбурга двигался Hyundai Solaris под управлением 25-летней женщины.

По предварительной информации, на 107 км водитель превысила скорость, не учла дорожные условия, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с грузовым автомобилем Skania под управлением 45-летнего водителя. В результате водитель легкового автомобиля скончалась в карете скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На трассе Р-243 «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» (1 064 км объездная Краснокамска) днем 7 января случилось ДТП с восемью пострадавшими.

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#Происшествия#Кунгур
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