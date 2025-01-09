В ДТП около Кунгура погибла молодая женщина-водитель

Posted 9 января, 12:48
Published 9 января, 12:48
Modified 9 января, 13:03
Updated 9 января, 13:03
Сегодня, 9 января, на территории Кунгурского округа произошло смертельное ДТП. В его результате погибла молодая женщина-водитель, сообщают в Госавтоинспекции Прикамья.
В 12:45 по автодороге Кострома-Шарья-Киров-Пермь-подъезд к п. Ачит со стороны Перми в направлении Екатеринбурга двигался Hyundai Solaris под управлением 25-летней женщины.
По предварительной информации, на 107 км водитель превысила скорость, не учла дорожные условия, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с грузовым автомобилем Skania под управлением 45-летнего водителя. В результате водитель легкового автомобиля скончалась в карете скорой помощи.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
На трассе Р-243 «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» (1 064 км объездная Краснокамска) днем 7 января случилось ДТП с восемью пострадавшими.