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Posted 9 января, 05:12

Published 9 января, 05:12

Modified 9 января, 05:34

Updated 9 января, 05:34

В ледовом городке на пермской эспланаде закрыли горки

В главном ледовом городке Перми закрыли горки

9 января 2025, 05:12
Фото: properm.ru.

В ледовом городке на пермской эспланаде закрыли горки

Сюжет
Ледовый городок
Аномальная оттепель наблюдается в городе.

В главном ледовом городке Перми на эспланаде закрыли горки. Кроме того, для горожан и гостей краевой столицы оставят только один вход — с ул. Петропавловской, рядом с музеем шоколада, находящимся в одном из зданий-«холмов». В пресс-службе мэрии сообщают, что посетители смогут пройти только к ледяным скульптурам и рождественскому вертепу.

Ледовый городок на эспланаде ранее полностью закрывали 3 января текущего года. Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь здесь побывали более 20 тыс. человек. В этом году тематикой ледового комплекса стало «Большое пермское чаепитие» — на площадке созданы скульптуры, изображающие десерты и чайные сервизы.

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#Общество#Пермь#Погода#Ледовый городок#Оттепель#Аномальная погода
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