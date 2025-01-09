В главном ледовом городке Перми закрыли горки

Posted 9 января, 05:12
Published 9 января, 05:12
Modified 9 января, 05:34
Updated 9 января, 05:34
В главном ледовом городке Перми на эспланаде закрыли горки. Кроме того, для горожан и гостей краевой столицы оставят только один вход — с ул. Петропавловской, рядом с музеем шоколада, находящимся в одном из зданий-«холмов». В пресс-службе мэрии сообщают, что посетители смогут пройти только к ледяным скульптурам и рождественскому вертепу.
Ледовый городок на эспланаде ранее полностью закрывали 3 января текущего года. Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь здесь побывали более 20 тыс. человек. В этом году тематикой ледового комплекса стало «Большое пермское чаепитие» — на площадке созданы скульптуры, изображающие десерты и чайные сервизы.