В главном ледовом городке Перми закрыли горки

В главном ледовом городке Перми на эспланаде закрыли горки. Кроме того, для горожан и гостей краевой столицы оставят только один вход — с ул. Петропавловской, рядом с музеем шоколада, находящимся в одном из зданий-«холмов». В пресс-службе мэрии сообщают, что посетители смогут пройти только к ледяным скульптурам и рождественскому вертепу.