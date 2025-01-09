В Минздраве рассказали о состоянии девушки, выпавшей из многоэтажки в Гамово

Posted 9 января, 14:08
Published 9 января, 14:08
Modified 9 января, 14:10
Updated 9 января, 14:10
В краевом минздраве порталу Properm.ru рассказали о состоянии девушки, выброшенной с балкона в Гамово ночью 16 декабря. Она находится в состоянии средней степени тяжести, получает необходимую медицинскую помощь в условиях стационара.
Ночью 16 декабря во дворе многоквартирного дома в Гамово нашли тело 17-летнего юноши с множественными травмами, характерными для падения с высоты. Несовершеннолетней девушке удалось выжить — ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
В социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой видно, как юноша толкает из окна девушку, а затем сам спрыгивает вниз. Следователи СУ СК России по Пермскому краю после страшного случая возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ).