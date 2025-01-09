В Минздраве рассказали о состоянии девушки, выпавшей из многоэтажки в Гамово

В социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой видно, как юноша толкает из окна девушку, а затем сам спрыгивает вниз. Следователи СУ СК России по Пермскому краю после страшного случая возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ).