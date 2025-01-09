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Posted 9 января, 04:07

Published 9 января, 04:07

Modified 9 января, 04:09

Updated 9 января, 04:09

В селе Шерья 9 января прощаются с погибшим на СВО Иваном Четиным

В одном из сел Нытвенского округа простятся с погибшим на СВО военнослужащим

9 января 2025, 04:07
Фото: 1MI; пресс-служба администрации Нытвенского городского округа.

В селе Шерья 9 января прощаются с погибшим на СВО Иваном Четиным

Сюжет
Военная операция на Украине
Сколько лет было мужчине, власти не уточняют.

На СВО погиб житель Пермского края Иван Четин. Он носил звание рядового гвардии и служил старшим стрелком в мотострелковом подразделении. Как сообщает пресс-служба администрации Нытвенского городского округа, мужчина погиб 26 ноября прошлого года. Власти не уточняют, была ли у военнослужащего семья, сколько ему было лет и как он жил до своего участия в СВО.

Сегодня, 9 января, в селе Шерья пройдет церемония прощания. Она начнется в 10:00 в Доме культуры и спорта (ул. Школьная, 1). Начало гражданской панихиды в 11:00.

СВО началась 24 февраля 2022 года и с тех пор не прекращалась. Осенью 2022 года во время мобилизации к отправке в зону СВО было призвано более 300 тыс. россиян. Процесс завершился в ноябре того же года.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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