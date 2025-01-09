В одном из сел Нытвенского округа простятся с погибшим на СВО военнослужащим

На СВО погиб житель Пермского края Иван Четин. Он носил звание рядового гвардии и служил старшим стрелком в мотострелковом подразделении. Как сообщает пресс-служба администрации Нытвенского городского округа, мужчина погиб 26 ноября прошлого года. Власти не уточняют, была ли у военнослужащего семья, сколько ему было лет и как он жил до своего участия в СВО.