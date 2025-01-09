В одном из сел Нытвенского округа простятся с погибшим на СВО военнослужащим

Posted 9 января, 04:07
Published 9 января, 04:07
Modified 9 января, 04:09
Updated 9 января, 04:09
На СВО погиб житель Пермского края Иван Четин. Он носил звание рядового гвардии и служил старшим стрелком в мотострелковом подразделении. Как сообщает пресс-служба администрации Нытвенского городского округа, мужчина погиб 26 ноября прошлого года. Власти не уточняют, была ли у военнослужащего семья, сколько ему было лет и как он жил до своего участия в СВО.
Сегодня, 9 января, в селе Шерья пройдет церемония прощания. Она начнется в 10:00 в Доме культуры и спорта (ул. Школьная, 1). Начало гражданской панихиды в 11:00.
СВО началась 24 февраля 2022 года и с тех пор не прекращалась. Осенью 2022 года во время мобилизации к отправке в зону СВО было призвано более 300 тыс. россиян. Процесс завершился в ноябре того же года.