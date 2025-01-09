properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 января, 15:48

Published 9 января, 15:48

Modified 9 января, 15:50

Updated 9 января, 15:50

В Перми квадратный метр в новостройке за год подорожал на 19%, до 148 тыс. руб

В Перми квадратный метр в новостройке за год подорожал на 19%

9 января 2025, 15:48
Фото: 1MI.

В Перми квадратный метр в новостройке за год подорожал на 19%, до 148 тыс. руб

Это выше, чем в среднем в российских городах

В Перми квадратный метр в новостройке за год подорожал на 19%, до 148 тыс. рублей. К такому выводу пришли эксперты Циан.Аналитики.

Еще сильнее, на 20% выросла ставка аренды 1-комнатных квартир, до 27 тыс. рублей. Вторичка подрожала не так серьезно, всего на 8%, до 110 тыс. рублей за кв. метр.

В целом же жилье в 2024 году в 35 проанализированных городах подорожало на 13% — в лидерах роста Ижевск, Рязань, Тольятти и Волгоград, отмечают аналитики.

Ранее стало известно, что в рейтинге российских городов по качеству жизни населения по итогам 2024 года Пермь заняла 31 место. Об этом говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ.

Читайте также:
Пермский край лидирует в Приволжье по стоимости фиксированного набора товаров и услуг«Деваться было некуда». В Перми подорожала стоимость проезда в маршрутке «7т»Российские авиакомпании будут предоставлять 50% скидку на билеты для детей до 12 лет
#Экономика#Пермь#Цены#Жилье#Аренда жилья#Покупка жилья#Вторичное жильё#Рынок жилья
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика