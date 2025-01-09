Posted 9 января, 15:48
Published 9 января, 15:48
Modified 9 января, 15:50
Updated 9 января, 15:50
В Перми квадратный метр в новостройке за год подорожал на 19%, до 148 тыс. рублей. К такому выводу пришли эксперты Циан.Аналитики.
Еще сильнее, на 20% выросла ставка аренды 1-комнатных квартир, до 27 тыс. рублей. Вторичка подрожала не так серьезно, всего на 8%, до 110 тыс. рублей за кв. метр.
В целом же жилье в 2024 году в 35 проанализированных городах подорожало на 13% — в лидерах роста Ижевск, Рязань, Тольятти и Волгоград, отмечают аналитики.
Ранее стало известно, что в рейтинге российских городов по качеству жизни населения по итогам 2024 года Пермь заняла 31 место. Об этом говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ.