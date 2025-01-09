В Пермском крае мужчина получил тяжелую травму на лесоповале

Сформирована комиссия по расследованию несчастного случая, она установит обстоятельства и причины получения травмы. При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера, материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.