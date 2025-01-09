В Пермском крае мужчина получил тяжелую травму на лесоповале

Posted 9 января, 08:09
Published 9 января, 08:09
Modified 9 января, 08:11
Updated 9 января, 08:11
Работник ООО «Лесовод» получил тяжелую травму, когда валил лес. Его ударила по голове ветвь, сообщает Государственная инспекция труда в Пермском крае.
ЧП произошло в 24 декабря прошлого года в лесном массиве Пожвинского участкового лесничества Юсьвинского района. Мужчина 1993 года рождения работал обрубщиком сучьев. При валке дерева его ударила по голове упавшая ветвь. Работник получил повреждения здоровья тяжелой степени.
Сформирована комиссия по расследованию несчастного случая, она установит обстоятельства и причины получения травмы. При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера, материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.