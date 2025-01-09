В Пермской опере прокомментировали жалобу на отсутствие новогодних премий

Posted 9 января, 04:40
Published 9 января, 04:40
Modified 9 января, 06:01
Updated 9 января, 06:01
Руководство Пермского театра оперы и балета прокомментировало открытое письмо, подписанное коллективом учреждения. Ранее артисты пожаловались на невыплату новогодних премий, которые, по их словам, ранее начислялись ежегодно.
Как сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу театра, приоритет отдавался не единовременному премированию, а регулярным мерам поддержки в течение года. Кроме того, в трудовых договорах с сотрудниками не обозначено обязательство ежегодного премирования. Решение о таком денежном поощрении принимается с учетом разных факторов — результатов деятельности и наличии ресурсов для проведения таких выплат.
Представители театра также сообщили, что хотели бы знать, сотрудники какого подразделения недовольны отсутствием премий. Работа разных подразделений оплачивается по разному, с учетом специфики деятельности артистов. В пресс-службе Пермской оперы говорят, что в администрацию театра, кадровый отдел или профсоюз никто не обращался. Кроме того, под открытым письмом не подписались конкретные люди.
Несколько работников оперного театра на условиях анонимности сообщили «Новому компаньону», что премия на Новый год не была ежегодной. По их словам, премировали сотрудников в случаях, когда на это были зарезервированы средства. В пресс-службе министерства культуры Пермского края пояснили Properm.ru, что премирование — лишь одна из возможных мер поощрения, которая полагается наряду с обеспечением конкурентной зарплаты, а также целым рядом других мер поддержки.
Письмо от лица сотрудников Пермского театра оперы и балета было отправлено в воскресенье, 5 января. В нем говорилось, что артисты остались без новогодних премий, хотя Пермский театр юного зрителя и театр кукол получили по 50 тыс. рублей.