В Пермской опере прокомментировали жалобу на отсутствие новогодних премий

Несколько работников оперного театра на условиях анонимности сообщили «Новому компаньону», что премия на Новый год не была ежегодной. По их словам, премировали сотрудников в случаях, когда на это были зарезервированы средства. В пресс-службе министерства культуры Пермского края пояснили Properm.ru, что премирование — лишь одна из возможных мер поощрения, которая полагается наряду с обеспечением конкурентной зарплаты, а также целым рядом других мер поддержки.