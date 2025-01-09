В Прикамье подвели итоги реализации нацпроекта по строительству мостов и путепроводов

Особое внимание было уделено обновлению мостов и путепроводов общей протяженностью 2849,095 метра. В списке значимых объектов — мост через реку Колва на трассе Чердынь — Ныроб длиной 308,74 метра и мост через реку Чусовая в городе Чусовом длиной 453,16 метра. Также на автодороге Чернушка — Куеда проведен капитальный ремонт мостов через реки Бикбардинка и Солдово по 55,48 метра в длину каждый. На Восточном обходе Перми были обновлены мосты через реки Мось, Пижинежиха и Каменка общей протяженностью 232,86 метра.