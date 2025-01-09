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Posted 9 января, 11:02

Published 9 января, 11:02

Modified 9 января, 11:04

Updated 9 января, 11:04

В Прикамье подвели итоги реализации нацпроекта по строительству мостов и путепроводов

В Прикамье подвели итоги реализации нацпроекта по строительству мостов и путепроводов

9 января 2025, 11:02
Фото: 1MI.
В 2024 году в Пермском крае реализованы ключевые мероприятия в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. На эти цели было выделено 4,2 миллиарда рублей, из которых более 2 миллиардов — из федерального бюджета.

В нормативное состояние привели 40 объектов, общая протяженность которых составляет более 60 километров. Также успешно завершены работы на 15 мостах и путепроводах. Благодаря этому уровень соответствия дорог нормативным требованиям в Пермской городской агломерации достиг 85%.

Особое внимание было уделено обновлению мостов и путепроводов общей протяженностью 2849,095 метра. В списке значимых объектов — мост через реку Колва на трассе Чердынь — Ныроб длиной 308,74 метра и мост через реку Чусовая в городе Чусовом длиной 453,16 метра. Также на автодороге Чернушка — Куеда проведен капитальный ремонт мостов через реки Бикбардинка и Солдово по 55,48 метра в длину каждый. На Восточном обходе Перми были обновлены мосты через реки Мось, Пижинежиха и Каменка общей протяженностью 232,86 метра.

На уровне муниципалитетов были проведены реконструкция и капитальный ремонт мостов, таких как путепровод в Кизеле через железнодорожные пути длиной 33,955 метра, мост через реку Пешковка в Березниках (46,07 метра) и мост через реку Извер на трассе Кунгур — Соликамск — Троицк (41 метр). В Юсьвинском муниципальном округе прошел капитальный ремонт моста протяженностью 7,100 метра в поселке Майкор. В Губахе проведены работы по капитальному ремонту моста через реку Косьва длиной 116,6 метра, а в Кудымкаре отремонтирован мост длиной 22,15 метра через реку Олыч.

В столице края завершены ремонтные работы на мосту через Каму на улице Попова протяженностью 1476,5 метра. Продолжаются работы на путепроводе через железнодорожные пути и реку Данилиха на дороге Стахановская — Ива. Их планируется завершить в 2025 году.

По итогам реализации нацпроекта в 2024 году в регионе существенно улучшилась транспортная доступность, повысился уровень безопасности и комфорта для жителей, а также был укреплен экономический потенциал Пермского края.

Реализация мероприятий нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году стала важной частью развития транспортной инфраструктуры Прикамья. Проведенные работы позволили не только обновить ключевые объекты, но и создать прочную основу для дальнейшего роста Пермского края. Например, ремонт моста через Каму, мостов на Восточном обходе и муниципальных путепроводов повысил транспортную связанность населенных пунктов и улучшил логистику. Национальный проект помог усилить роль региона как важного центра культурного и экономического развития.

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